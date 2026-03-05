El periodista de EL PERIÓDICO David López Frías, premiado por Andema, por un artículo sobre el 'top manta'

La Asociación para la Defensa de la Marca (Andema) ha distinguido en sus premios de periodismo Javier Navarro entregados este jueves al reportero de EL PERIÓDICO David López Frías por su artículo “La ruta de las falsificaciones: de un zulo en Bangladés al paseo marítimo de tu pueblo”. El artículo, publicado el 28 de junio de 2025, traza la ruta del top manta que llegha las costas peninsulares y cómo amenaza al comercio local.

Junto a López Frías han sido premiados también Alejandro Galisteo, de El Confidencial, (“Una red de chivatos y abogados: así persigue CrossFit a los gimnasios que usan su marca sin permiso”), Beatriz Ramos, de Onda Cero, (“La venta de productos falsificados en Internet”), y “La falsificación deportiva, un negocio millonario sin puerto fijo”, publicado en 17 periódicos regionales del Grupo Vocento por Fernando Morales y Alejandro Sánchez.

Andema, que ha entregado sus premios en el auditorio Banco Sabadell de Madrid, ha destacado el número y la gran calidad de las 54 piezas presentadas, lo que constituye un récord en esta segunda edición del galardón. Ello ha llevado al jurado a crear una mención especial y otorgar un segundo premio a los finalistas de cada una de las categorías, que han ido a compañeros de Cinco Días Legal, El Mundo, el programa Equipo de Investigación y el Diario de Almería.

“Se ha pasado de 16 piezas y 2 categorías en la primera edición, a 54 piezas y 4 categorías en ésta. Este crecimiento cuantitativo viene acompañado de un incremento también en la variedad de temas y en la calidad de los trabajos presentados. Aparte del fenómeno de la venta de falsificaciones, vemos como se abordan temas como el empaquetado genérico, la vulgarización de la marca, los retos y oportunidades que presenta la IA para defender la Propiedad Industrial o los efectos nocivos para el medioambiente que provocan estos productos ilícitos, entre otros”, ha señalado Gerard Guiu, director general de Andema.

La ceremonia de entrega de los galardones ha sido conducida por Isabel Lobo, periodista y subdirectora del programa Por fin de Onda Cero, y ha contado con la participación de la periodista Isabel Gemio como madrina de la IV edición. El acto ha sido clausurado por Pablo Garde Lobo, subsecretario de Industria y Turismo y presidente de la OEPM.