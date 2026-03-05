Un padre reclama ante el juzgado de Igualada que se reabra una causa por la muerte del hijo por sobredosis

José Antonio López lleva tiempo luchando porque quiere que se haga justicia por la muerte de su hijo. Por eso pide que se reabra la causa, después de que haya quedado archivada dos veces.

López, vecino de Santa Margarida de Montbui, lleva más de una semana protestando ante los juzgados de Igualada. Lo hace silenciosamente, sentado en una silla y con una pancarta con la foto de su hijo, muerto el 31 de agosto de 2023.

Oficialmente, su hijo, de 37 años, murió de sobredosis por un consumo de diversas sustancias estupefacientes mezclado con un cuadro de broncopneumonía. Esta es la explicación forense tanto en el informe preliminar como en el informe definitivo. Pero el padre no se queja de eso. Su denuncia es que los compañeros que estaban drogándose con él “lo dejaron dentro de un coche en Capellades, solo, después de drogarse, y viendo que no estaba bien”, y por tanto los denuncia por un delito de omisión del deber de socorro.

López reconoce que su hijo “vivía en un bloque ocupado, con gente muy peligrosa”, por eso cuando le explicaron que había muerto su hijo, lo asumió. Pero durante el funeral, “se me acercó una mujer, la madre de uno de los compañeros, y me explicó que ellos eran conscientes de que habían dejado al joven en mal estado dentro del coche”. Fue entonces cuando fue a denunciar el caso a los Mossos d’Esquadra. López, además, consiguió una serie de grabaciones hechas con el teléfono móvil, entre las cuales algunas de los compañeros del muerto en las cuales “se acusan de los hechos, los reconocen”. Pero pese a estas grabaciones, el caso ha acabado archivado.

El juez del juzgado de instrucción número 4 de Igualada archivó provisionalmente la causa. Un abogado que tenía José Antonio López, diferente del actual, presentó un recurso de alzada, y por eso se elevó el caso a la Audiencia Provincial de Barcelona, que confirmó el archivo del juez de Igualada. Hay que decir que todas las decisiones del juez de Igualada estaban en consonancia con las de la Fiscalía, que apoyaba este archivo.

La causa se reabrió una segunda vez en Igualada, para volver a caer en el archivo. Esta vez por decisión de una nueva jueza. Ahora, el abogado de López ha presentado otro recurso de reforma, para intentar variar el curso del caso. Fue la semana pasada.

El hombre ha sido recibido por el juzgado para explicarle el caso y las decisiones tomadas, pero para él no es suficiente. Considera que hay unos responsables de la muerte de su hijo y quiere que paguen. “Tengo tiempo, estoy jubilado. Fui líder sindical, o sea que sé que insistiendo, te acaban escuchando”. Y López lo intenta. Este mismo miércoles, a las puertas del juzgado no estaba solo: un grupo de compañeros de la empresa donde trabajaba le han dado apoyo. De manera silenciosa, como él cada día, solo con la presencia.