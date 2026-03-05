La mayoría de catalanes creen que el catalán se utiliza poco y que aún se usará menos en el futuro

Por primera vez, más de la mitad de los catalanes (exactamente el 53%) cree que el catalán se usa poco, según la Enquesta longitudinal. Onada 2025' del Centre d'Estudis d'Opinió. De hecho, el pesismismo respecto a la lengua se extiende tanto al pasado como al futuro: el 57% cree que ahora se habla menos que hace cinco años y el 52% afirma que se utilizará todavía menos en el próximo lustro. Todos los porcentajes alcanzan el máximo de la serie.

De hecho, el optimismo respecto a la salud actual de la lengua solo lo comparte el 9% de los encuestados que consideran que el catalán se utiliza "mucho" y el 35% que entiende que se emplea "bastante". Un 30% cree que se usa igual que hace cinco años y un 37% opina que en 2030 se utilizará igual que ahora.