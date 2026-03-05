Encuesta del CEO
La mayoría de catalanes creen que el catalán se utiliza poco y que aún se usará menos en el futuro
Casi seis de cada diez encuestados por el barómetro del CEO entienden que ahora se habla menos que hace cinco años
Jordi Puig
Por primera vez, más de la mitad de los catalanes (exactamente el 53%) cree que el catalán se usa poco, según la Enquesta longitudinal. Onada 2025' del Centre d'Estudis d'Opinió. De hecho, el pesismismo respecto a la lengua se extiende tanto al pasado como al futuro: el 57% cree que ahora se habla menos que hace cinco años y el 52% afirma que se utilizará todavía menos en el próximo lustro. Todos los porcentajes alcanzan el máximo de la serie.
De hecho, el optimismo respecto a la salud actual de la lengua solo lo comparte el 9% de los encuestados que consideran que el catalán se utiliza "mucho" y el 35% que entiende que se emplea "bastante". Un 30% cree que se usa igual que hace cinco años y un 37% opina que en 2030 se utilizará igual que ahora.
