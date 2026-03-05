La línea R4 de Rodalies recuperará el servicio el 16 de marzo, 55 días después del accidente de Gelida

La línea R4 de Rodalies –en la que se registró el accidente mortal el pasado 20 de enero que sumió a la red en un caos inédito– recuperará el servicio ferroviario sin interrupciones entre Sant Vicenç de Calders y Terrassa el próximo 16 de marzo, según ha comunicado el secretario de Mobilitat i Infraestructures Manel Nadal en una reunión con responsables políticos de Vilafranca del Penedès mantenida este martes. Así, si la previsión se cumple, 55 días después del siniestro de Gelida se reabrirá el tramo entre Sant Sadurní d'Anoia y Martorell. Para que la R4 recupere la normalidad absoluta, aún faltará que el servicio entre Terrassa y Manresa recobre por completo el pulso –hasta ahora funcionaba mediante trenes lanzadera, por lo que los usuarios tenían que hacer transbordo--.

En declaraciones recogidas por RTV Vilafranca, Nadal aseguraba a los responsables reunidos, entre ellos el alcalde de la capital del Alt Penedès, Francisco Romero, que el servicio de bus activado hasta ahora a causa del corte se mantendrá para complementar el servicio de tren, tal como se sigue haciendo en los tramos Terrassa–Manresa de la propia R4 o en el trayecto entre Blanes y Maçanet-Massanes de la R1.

Cortes, obras y limitaciones de velocidad

Al tratarse de la línea en la que se produjo el accidente, la R4 ha sido una de las más perjudicadas por las decenas de cortes, obras de emergencia y limitaciones de velocidad que se han registrado en el entramado ferroviario catalán estas semanas, pese a que fue el primer punto en el que los operarios de Adif empezaron a actuar tras el fatídico siniestro. De hecho, ya hace semanas que el talud que provocó el incidente había sido reparado por los equipos de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes, ya que se trata de un muro de contención de la AP-7. Sin embargo, los técnicos no habían considerado oportuno que se reabrieran las vías para el servicio comercial de Rodalies.

Los trenes, eso sí, habían empezado a circular en fase de pruebas por la vía en sentido norte –la más perjudicada por el incidente–, hace dos semanas, justo el día en que se cumplía un mes del accidente.

Con el levantamiento de este corte, ya solo son tres los tramos de Rodalies cerrados a causa de las incidencias detectadas tras el accidente de Gelida que quedan por reabrir: el que va de Riba-roja d'Ebre a Reus en la R15 de Regionals; el que queda entre La Garriga y Puigcerdà o La Tor de Querol de la R3; y el corto trayecto entre Martorell y Rubí de la R8.

Además, permanece activa la suspensión del tráfico ferroviario entre L'Hospitalet de Llobregat y La Garriga de la R3 por obras de desdoblamiento –un corte que debe levantarse parcialmente a finales de mayo– y la de la R7 por obras de remodelación en la estación de Montcada Bifurcació.

Caos en el corredor sur

La incidencia del día, sin embargo, se ha registrado este jueves en el corredor sur de Rodalies. A pocos días de que las obras de mantenimiento empiecen en ese mismo punto, un tren de la R2Sud ha quedado atrapado en los túneles de Garraf durante una hora y media. Según ha informado Protecció Civil, una avería en el pantógrafo ha provocado que los convoyes en el interior del túnel perdieran la potencia eléctrica, por lo que han tenido que ser remolcados hasta la estación de Garraf. La incidencia ha obligado a activar en fase de prealerta el plan FERROCAT durante unos minutos, hasta que se ha podido constatar que el tren afectado había llegado hasta la estación de Garraf "sin incidencias".

El tren en cuestión había salido de Vilanova i la Geltrú hacia las 10:50 horas y, finalmente, los pasajeros afectados han podido bajar del convoy a las 13:10 horas. "Hemos pasado casi dos horas en un túnel sin cobertura, con la información justa de que teníamos un tren delante estropeado", ha denunciado uno de los usuarios, miembro de la plataforma Dignitat a les Vies. "A los 20 minutos nos han empujado un poco, hasta que hemos conectado con el tren averiado y lo hemos remolcado hasta Garraf", ha explicado este pasajero, que denuncia que desde el pequeño núcleo pesquero del municipio de Sitges no hay transporte para llegar hasta sus destinos.