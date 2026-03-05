La línea R4 de Rodalies recuperará el servicio completo el 16 de abril, tras el desprendimiento de Gelida

La línea R4 de Cercanías recuperará el servicio ferroviario sin interrupciones el próximo 16 de marzo, según ha anunciado el secretario de Movilidad, Manel Nadal, en declaraciones a ‘RTV Vilafranca’.

El restablecimiento llega después de semanas de alteraciones y restricciones al servicio por las obras que se están ejecutando desde el accidente ferroviario de Gelida del 20 de enero. Pese a la recuperación de la circulación normal de trenes, se mantendrá el refuerzo con autobuses que se había habilitado hasta ahora para garantizar la movilidad de los usuarios.

Así, Nadal ha celebrado que habrá dos trenes en la hora que pasen por Vilafranca del Penedès.