Els Mossos detectaron un matrimonio forzado consumado en la Catalunya central en el año 2025

Los Mossos d’Esquadra detectaron el año pasado un caso de matrimonio forzado consumado en la Regió Policial Central. Se da la circunstancia de que este caso fue uno de los dos que hubo en Catalunya en 2025; el otro fue en la Regió de Ponent.

Han trascendido pocos detalles del caso de la Regió Central. Solo que la víctima era una mujer mayor de edad, de 19 años, y que el caso ocurrió en el mes de agosto. La policía tuvo conocimiento de los hechos a través de una denuncia de la propia víctima.

Que se sepa, solo ha habido otro caso de matrimonio forzado consumado en las comarcas centrales. Fue en el año 2020, cuando los familiares obligaron a casarse a una chica de 21 años. Fue la propia víctima quien denunció el caso en el mes de septiembre de ese mismo año.

Son casos consumados, es decir, que el matrimonio llegó a realizarse, pero el año pasado también se detectó en las comarcas centrales otro caso, no consumado, aunque con una menor implicada. En esta ocasión, la joven tenía 15 años cuando sus parientes intentaron casarla por la fuerza. Era el mes de octubre, y el entorno educativo de la chica pudo detectar el caso e impedirlo.

En casos no consumados, se cita a los padres como testigos, se les informa de que el matrimonio forzado es un delito y se les hace seguimiento sin abrir proceso judicial, porque el delito no ha llegado a cometerse.

Según los datos de Mossos d’Esquadra, desde 2020 hasta la actualidad ha habido cinco intentos de matrimonio forzado en la Regió Centre, aunque el de 2025 es el único con una menor implicada. Hay más datos, pero son menos precisos. Y es que desde 2009 hasta 2019 se recogían los casos, pero sin anotar estadísticamente si los matrimonios se habían consumado o no. Así, podemos saber que en este periodo se produjeron 7 investigaciones por matrimonios forzados, con 9 víctimas implicadas, de las cuales 3 eran menores.

Difícil detección

La detección de estas situaciones es muy difícil. En muchos casos, particularmente en los de adultos, son las víctimas quienes acuden a comisaría para reportar su caso. En estas situaciones se trabaja con urgencia, explican los Mossos, retirando el pasaporte a la víctima o a la familia, por ejemplo.

En el ámbito general, las víctimas de este delito suelen ser menores de edad. Según los datos de los últimos quince años, lo son el 52,6% de todos los casos (consumados o potenciales) registrados. No obstante, el porcentaje oscila anualmente, en muchos casos con todavía más peso de las víctimas menores, pero también ha habido años en los que el porcentaje de adultos atendidos supera al de menores, especialmente en 2017 y 2018 (con un 70% y un 67% de adultos, respectivamente). Los matrimonios forzados son considerados una forma de violencia machista, si bien también hay casos recientes de chicos obligados a contraer matrimonio sin pleno consentimiento.