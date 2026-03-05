De L'Hospitalet a El Prat, Vic o Tàrrega: Catalunya ensaya una gestión educativa adaptada a cada territorio

La Conselleria d'Educació i FP ha presentado este jueves un nuevo modelo de "gobernanza" basado en zonas educativas con la idea que las distintas administraciones trabajen juntas para poder resolver los problemas teniendo en cuenta las necesidades de cada territorio y contexto, muy distintas en un lugar como Catalunya, donde no sirve hablar de ratios en general, ni de sustituciones de maestros en general... Es una evidencia que las urgencias en un despoblado pueblo del Pirineo son muy distintas a las que se viven en una abigarrada ciudad metropolitana.

La prueba piloto se llevará a cabo en cinco territorios con realidades dispares: L’Hospitalet de Llobregat, El Prat de Llobregat, Vic y su corona [Calldetenes, Folgueroles, Gurb, Malla, Muntanyola, Sant Bartomeu del Grau, Sant Julià de Vilatorta, Sant Sadurní d’Osormort, Santa Eulàlia de Riuprimer y Vilanova de Sau], Urgell-Tàrrega y la Vall d'Aran.

Los objetivos del nuevo modelo, que empezará a probarse en breve son, según ha explicado la conselleria en una nota de prensa, "reforzar la corresponsabilidad en la toma de decisiones" y la implementación de políticas educativas adaptadas a cada territorio y mejorar la coordinación entre los diferentes actores.

El proyecto busca favorecer las trayectorias de aprendizaje a lo largo de la vida, la equidad, la inclusión educativa y "la eficiencia en la gestión"

El secretario de Mejora Educativa del Departament, Ignasi Giménez Renom, ha presentado este nuevo modelo en un acto en El Prat de Llobregat, donde se han firmado cinco convenios con representantes de los territorios implicados.

Complejidad social

Los cinco lugares elegidos para impulsar la prueba piloto presentan tipologías diversas en cuanto a dimensión, complejidad social y densidad de población, y la iniciativa busca optimizar el uso de los recursos para responder a las dispares necesidades educativas locales. Cae por su propio peso que la planificación escolar en ciudades como El Prat o L'Hospitalet no puede hacerse con la misma mirada que en la Vall d'Aran o Gurb.

Este nuevo marco de colaboración, previsto en la ley de educación de 2009, recuerda la conselleria en el mismo comunicado, establece como horizontes -aún lejanos- el favorecimiento de las trayectorias de aprendizaje a lo largo de la vida -el papel de los municipios en la lucha contra el abandono escolar temprano es clave, al ser la Administración más cercana y la que puede llegar de forma más directa al alumnado absentista, por ejemplo, el que tiene más puntos para acabar abandonando- la mejora del nivel de conocimientos y titulaciones de la ciudadanía del territorio, la equidad, la inclusión educativa y la "eficiencia en la gestión", resume la nota.

Cada una de estas cinco zonas dispondrá de un proyecto de actuación con objetivos específicos, actuaciones e indicadores de evaluación. Además, agregan desde el Departament, se crearán una Comisión Institucional de Dirección y Seguimiento y una Coordinación de zona para evaluar la consecución de los objetivos mediante "datos basados en evidencias".

Necesidad de evitar burocracia

Desde la FMRP (Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya) hace tiempo que apoyan la idea de impulsar zonas educativas como base de un nuevo modelo de gobernanza, pero insiste en que solo funcionarán si tienen capacidad real de decisión, recursos y un diseño que evite burocracia y desigualdades.

Según ha defendido siempre la FMRP, las zonas educativas deben ser "espacios territoriales de corresponsabilidad: no solo coordinación entre centros, sino planificación y acción compartida entre escuelas e institutos, administración y agentes del entorno". "Un instrumento para reducir desigualdades y segregación, y para abordar retos de equidad, abandono escolar, cohesión social (y otros objetivos educativos de territorio), con un enfoque intersectorial en el que la educación esté conectada con servicios sociales, salud, cultura, juventud, etc., porque muchos problemas no se resuelven solo desde el aula", defienden desde la federación, advierten de que el modelo puede fracasar si queda en "estructura" sin poder real.