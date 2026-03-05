Los delitos en el Mobile World Congress bajan un 49%

El Mobile World Congress (MWC) ha sido un éxito en seguridad. En cuatro días de congreso se han registrado un total de 30 delitos, lo que supone un descenso del 49% en comparación con el MWC 2025 y el mejor dato de las últimas cinco ediciones. Los Mossos d'Esquadra destacan "la notable reducción de los hurtos, 16 denuncias, un 65% menos que en la edición pasada".

En relación con esta tipología delictiva, el lunes 2 de marzo al mediodía, una patrulla de paisano del Grupo de Delincuencia Urbana de los Mossos d’Esquadra de la comisaría de L’Hospitalet de Llobregat, que se encontraba realizando servicio en el perímetro exterior del congreso, observó cómo un hombre accedía corriendo al centro comercial situado junto al recinto ferial con un objeto en la mano.

La coordinación con otra patrulla de paisano que se encontraba en el interior del centro comercial permitió detener e identificar a esta persona, a quien los agentes encontraron una cámara fotográfica de la que no podía acreditar su propiedad. Las gestiones policiales permitieron comprobar que la cámara, con un valor aproximado de 4.000 euros, pertenecía a una congresista que acababa de sufrir el hurto. Los agentes detuvieron al presunto autor y devolvieron la cámara a su propietaria.

Durante la celebración del evento también se detectó un dron que sobrevolaba la zona aérea restringida. La coordinación de diferentes unidades desplegadas en el congreso, como el Área Aérea y patrullas de seguridad ciudadana, permitió identificar rápidamente a la persona que estaba haciendo volar la aeronave. Todos los drones, independientemente de su tamaño, son considerados aeronaves y se rigen por la normativa aérea, que deben respetar obligatoriamente, señalan los Mossos.

Por eso, remarcan que para volar drones en el área metropolitana de Barcelona es necesario, entre otros requisitos y para todos los usuarios (tanto profesionales como recreativos), coordinarlo con el gestor del espacio aéreo, debido a que se sobrevuela el área de influencia del Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. Además, con motivo de la celebración del MWC, los vuelos de drones y otras aeronaves —excepto los servicios de emergencia— estaban prohibidos.

Plan específico

Los Mossos tuvieron que rediseñar y reforzar el plan director de seguridad poco antes de iniciarse el congreso por el conflicto bélico en Oriente Medio. Aumentaron los efectivos y las unidades especializadas que tuvieron tareas preventivas durante el MWC. El plan se ha estructurado en tres ejes principales: el mantenimiento del orden público, la seguridad integral de los congresistas y la prevención acorde con el nivel de alerta antiterrorista.

Este plan, dirigido por el comisario Eduard Sallent, se ejecutó de forma coordinada con Guardia Urbana de Barcelona y Guardia Urbana de L’Hospitalet de Llobregat, además del personal de seguridad del MWC, los responsables de Fira de Barcelona y Turisme de Barcelona. El Plan Director también ha dado cobertura a la movilidad de los asistentes, para facilitar y garantizar su seguridad tanto en la red de transporte público como en el privado, en coordinación con la Guardia Urbana de Barcelona, la Guardia Urbana de L’Hospitalet de Llobregat y los distintos operadores del transporte público de Barcelona.

La policía catalana remarca que los congresistas han dispuesto de una oficina de denuncias (“Police Station”) ubicada en el aeropuerto para cualquier incidencia o información de carácter policial. En el interior del recinto ferial han tenido a su disposición otra “Police Station” donde podían presentar denuncia por cualquier delito relacionado con su estancia en la ciudad.

Los asistentes también han contado con un teléfono de asistencia operativo las 24 horas, con servicio de traducción a los principales idiomas del mundo, donde han podido consultar cualquier duda o solicitar servicios de emergencia. Durante los días del dispositivo, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) y Transports Metropolitans de Barcelona (Metro y Bus) han colaborado en la difusión de consejos de seguridad a través de los canales de comunicación de cada operador. El objetivo ha sido concienciar y corresponsabilizar tanto a los usuarios como a los congresistas de que la adopción de actitudes proactivas minimiza las posibilidades de ser víctimas de hurtos y contribuye a la prevención de delitos y al mantenimiento de la seguridad.

Dos estands

En el interior del MWC, los Mossos d’Esquadra han contado con dos estands propios. En uno de ellos, los asistentes han podido descubrir la nueva Sala de Coordinación Policial, un espacio avanzado diseñado para ofrecer una respuesta más eficaz, ágil y tecnológica a los nuevos retos de seguridad y emergencias del país.

Esta “Sala del futuro”, liderada por la Comisaría General de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, representa un salto cualitativo en el modelo de coordinación policial, ya que incorpora tecnología para absorber, ordenar y analizar de forma inteligente grandes volúmenes de datos visuales, mejorando la capacidad de respuesta en tiempo real.

Además, los Mossos d’Esquadra también han estado presentes en el estand del “Aeropuerto del futuro”, donde han presentado el sistema Kuppel, una solución tecnológica que ofrece una respuesta integral basada en la detección y neutralización selectiva cuando un dron puede interferir de forma ilegal en un aeropuerto.

Noticias relacionadas

Para demostrar su eficacia, durante el congreso se han realizado simulaciones diarias, en las que se ha mostrado el protocolo de actuación ante una incursión aérea.