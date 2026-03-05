Decepción en la Cerdanya con el nuevo plan de Rodalies: "No resuelve la situación de colapso sistémico de la línea"

Las plataformas de usuarios y las asociaciones de defensa del transporte público han recibido con decepción el Plan de Rodalies 2026-2030 presentado este miércoles 4 de marzo por la Generalitat, conjuntamente con Adif y Renfe. El documento, esperado desde julio de 2025, deja sin respuesta muchas de las necesidades de la Cerdanya y del tramo de la R3, que desde hace más de 45 años reclama un desdoblamiento y mejoras urgentes.

Según el colectivo de viajeros de la R3 'Perquè no ens fotin el tren', el plan sigue siendo claramente insuficiente, ya que no aporta un horizonte concreto ni estrategias claras para el desdoblamiento hasta Vic y más allá, ni prevé actuaciones adaptadas a la situación de colapso sistémico de la línea. La mayoría de las obras iniciadas acumulan retrasos de entre uno y dos años, y el documento los cronifica en lugar de corregirlos, aplazando mejoras en tramos cruciales para la Cerdanya.

Entre las carencias más relevantes, los viajeros señalan que no hay planificación de los tramos de desdoblamiento ni mecanismos para acelerarlos, con estudios informativos todavía retrasados; se paralizan obras y estaciones pendientes como las de Mollet del Vallès o los ramales de conexión con el corredor del Vallès; se renuncia a programar actuaciones en los tramos Montcada‑Mollet y La Garriga‑Centelles antes de 2030; no hay inversiones previstas para mejorar el tramo norte, entre Vic y La Tor de Querol, ni para ampliar la capacidad en las estaciones de Campdevànol y Toses; y varias estaciones deterioradas seguirán sin actuaciones inmediatas.

Las plataformas consideran que la situación es especialmente grave para la Cerdanya, un territorio afectado por la falta de conexiones fiables y por la insuficiente capacidad de cruce de trenes. Exigen una rectificación del plan que incorpore compromisos anteriores adquiridos por la consellera Sílvia Paneque y el secretario de Estado José Antonio Santano, incluida la planificación del desdoblamiento completo de la R3 hasta Vic en el plazo más corto posible y la definición de actuaciones para el tramo norte, con el objetivo de ofrecer un servicio fiable y de calidad.

Según las plataformas, no se trata solo de inversiones a largo plazo, sino de garantizar un servicio digno y seguro para los usuarios de la Cerdanya y de toda la línea, que lleva décadas esperando soluciones. El mensaje es claro: hay que priorizar el tramo norte y acelerar las obras antes de que los retrasos acumulados se vuelvan irreversibles.