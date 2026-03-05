Casi 4 de cada 10 catalanes creen que "algunas mujeres ponen denuncias falsas para hacer daño a su pareja"

El avance de los discursos anti-igualitarios y negacionistas de la violencia machista también deja huella en la opinión pública catalana. Precisamente uno de los principales activos de su argumentario –las denuncias falsas– se ha abierto paso entre los catalanes. Casi cuatro de cada diez encuestados en la 'Enquesta longitudinal. Onada 2025' del Centre d'Estudis d'Opinió están "de acuerdo o muy de acuerdo" con la afirmación de que "algunas mujeres ponen denuncias falsas para obtener beneficios económicos y perjudicar a su pareja".

De hecho, aunque el aumento de esta percepción respecto a los barómetros de 2023 y 2024 es ligero, sí existe un sorpasso. Aunque solo por dos puntos porcentuales –y como ya sucedió en el estudio de 2023–, son más quienes están a favor de la afirmación que en contra (38% de los encuestados frente al 36%). Englobada la cuestión en el apartado 'Sexisme modern', cabe decir que la afirmación ha sido largamente contestada por la Fiscalía del Estado, que cifra las denuncias falsas en un 0,009% (en 2024 se presentado 199.094 denuncias y 17 se investigaron como posibles falsas).

"El feminismo ha ido demasiado lejos"

El mismo estudio toma el pulso a otros 'mantras' del sexismo contemporáneo que también generan dos grandes bloques de opiniones opuestas. Por ejemplo, a la pregunta de si "el feminismo ha ido demasiado lejos", el 39% está en contra y el 33% a favor frente al 23% que se muestra equidistante con la afirmación. Los resultados no muestran un cambio significativo respecto a las anteriores encuestas. Tampoco hay variaciones sustanciales ante la afirmación "la crítica a los chistes machistas es exagerada", aunque sí cabe decir que hay más catalanes contrarios a ella (35%) que de acuerdo (32%).

Noticias relacionadas

En vísperas de un nuevo 8M, el barómetro del CEO también pulsa la percepción de la brecha de género entre hombres y mujeres. En este sentido, ante la pregunta de cómo calificaría las desigualdades existentes entre hombres y mujeres y en un continuo que empieza en "mucha desigualdad en perjuicio de los hombres" (0) y acaba en "mucha desigualdad en perjucio de las mujeres" (10), la balanza bascula hacia este lugar hasta posicionarse en un 6,1.