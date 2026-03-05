Caos antes de las obras: una incidencia en los túneles del Garraf deja trenes detenidos durante más de una hora

Nueva jornada de caos en el corredor sur de Rodalies. A pocos días de que las obras de mantenimiento empiecen en ese mismo punto, un tren ha quedado atrapado en los túneles de Garraf durante una hora y media, según han informado los usuarios que se han visto atrapados e incomunicados en el propio tren y han confirmado fuentes de Renfe tras el suceso.

Según ha informado Protecció Civil a través de sus redes sociales, la incidencia se ha debido a una avería en el pantógrafo, por lo que los trenes en el interior del túnel han perdido la potencia eléctrica y han tenido que ser remolcados hasta la estación de Garraf. La incidencia ha obligado a activar en fase de prealerta el plan FERROCAT durante unos minutos, hasta que Protecció Civil ha sabido a través de Adif que el tren afectado ha llegado hasta la estación de Garraf "sin incidencias".

El tren afectado de la R2Sud, había salido de Vilanova i la Geltrú hacia las 10:50 horas, según han explicado algunos de los pasajeros afectados a las 13:10 horas, cuando han podido bajar. "Hemos pasado dos horas en un túnel, con la información justa de que teníamos un tren delante estropeado", ha denunciado uno de los usuarios afectados por la incidencia. "A los 20 minutos nos han empujado un poco, hasta que hemos conectado con el tren averiado y lo hemos remolcado hasta Garraf", explica este pasajero, que denuncia que desde el pequeño núcleo pesquero del municipio de Sitges no tienen métodos de transporte para llegar hasta sus destinos.

Fuentes de Renfe han asegurado que, pese al incidente, "la circulación del resto de trenes no se ha visto afectada ya que no se ha interrumpido en ningún momento". El parón en el túnel, eso sí, ha obligado a reducir la circulación entre Sant Vicenç de Calders y estación de França a dos trenes por hora y sentido.

Obras este mes

Esta frecuencia de paso, precisamente, es la que se espera que haya a partir de las próximas semanas, cuando están previstas obras de mantenimiento en tres tramos de los túneles del Garraf. Uno de los puntos que se rehabilitarán en esta actuación, que prevé una inversión de más de tres millones de euros es el viaducto del Garraf, muy cercano al punto donde ha quedado atrapado el vagón este jueves.

Cuando empiecen las obras, que siguen sin tener una fecha fija de inicio pese a que Adif ya ha indicado que empezarán este mismo mes de marzo, el tráfico ferroviario en este punto del municipio de Sitges se hará por vía única. Renfe ya ha previsto un plan alternativo de transporte que contempla buses directos de Sant Vicenç de Calders a El Prat y el refuerzo de los trenes lanzadera en diferentes tramos entre Barcelona y Garraf. La propuesta, de momento, no ha convencido especialmente a los municipios del Garraf y del Baix Penedès.