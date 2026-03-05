Cae el histórico drago de Los Realejos, con más de 200 años: "Hemos perdido un símbolo histórico"

Consternación en Los Realejos por la caída de uno de los dragos más imponentes de Canarias. A eso de las 20:30 horas de este miércoles 4 de marzo se desplomaba el histórico drago de San Francisco, también conocido como Drago del Buenpaso o del cementerio de San Francisco, de 17 metros de altura y más de 200 años de antigüedad, como consecuencia de las intensas lluvias y los fuertes vientos de la borrasca Regina.

El alcalde de Los Realejos, Adolfo González, se mostró "muy triste" por un suceso que ha provocado daños en seis vehículos que se encontraban aparcados en el entorno del cementerio de San Francisco. "Hemos perdido un símbolo del municipio", aseguró para añadir: "Era un árbol monumental, un emblema de nuestro pueblo. No ha habido daños personales pero una pérdida muy senible".

El Ayuntamiento de este municipio del norte de Tenerife informa de que se han desplazado al lugar unidades de la Policía Local, de los bomberos profesionales y voluntarios, así como personal municipal y operarios de la empresa encargada de los jardines.

El Consistorio detalla que se está trabajando para despejar la zona y evaluar los daños. El desplome del drago también ha provocado la caída del suministro de alumbrado público en el lugar, la afección a un muro perimetral y se están valorando posibles afecciones a viviendas.

La zona ha quedado acordonada y se ha prohibido el acceso. El Ayuntamiento ruega, asimismo, no acudir al lugar ni interferir en las labores de los operarios por seguridad de seguridad. "Se trabajará durante las próximas horas para garantizar la seguridad y custodiar tanto el lugar como los restos", detalla el Consistorio. "Toda información que aporte el escenario del trágico suceso será imprescindible para el estudio de causas".

La principal hipótesis que se baraja es que la caída se ha producido por las intensas lluvias que ha dejado la borrasca Regina, la decimosegunda que golpea Canarias desde el otoño pasado. En cualquier caso, el alcalde anunció una investigación para determinar exactamente qué ha pasado.

Daños provocados por la caída del drago centenario de San Francisco, en Los Realejos. / Arturo Jiménez

"Llevábamos un seguimiento de este drago y no se habían encontrado patologías que pudieran prever que algo así podía pasar", manifestó Adolfo González. "Nos ha sorprendido que esto haya ocurrido. Tanto expertos de la Universidad de La Laguna como la empresa que lleva parques y jardines lo habían estudiado y no se habían detectado problemas en la estructura que presagiasen que se podía venir abajo. La investigación lo aclarará".

Aunque su nombre lo vincula al cementerio de San Francisco, este majestuoso Dracaena draco se ubicaba en un jardín adyacente. Con más de 200 años y catorce ramificaciones, este ejemplar estaba considerado uno de los más bellos de Canarias por su porte bien estructurado. Antiguamente se accedía a su interior por una entrada que se tapió. Algunas de sus ramas exhibían raíces aéreas.

Históricamente, el Drago de San Francisco ha suscitado admiración, según la web Las Medianías de Tenerife. Viajeros y escritores lo han descrito evocando la imagen de un "enorme candelabro soportando un bosque de yucas", llegando a asociarlo con el dragón guardián del Jardín de las Hespérides.

José de Viera y Clavijo ya mencionaba en su Diccionario de Historia Natural de las Islas Canarias los múltiples usos de la "sangre de drago", desde la medicina hasta la elaboración de tintes y barnices. La floración de estos árboles singulares, que ocurre cada quince años, constituye un espectáculo natural notable.

Este drago destacaba tanto por su importancia medioambiental como por ser un exponente de la flora endémica canaria y por su valor cultural e histórico, al haber cautivado a lo largo del tiempo a cronistas y naturalistas, formando parte del imaginario colectivo y del patrimonio natural de las islas. "Sentimos una gran pena por esta pérdida inesperada", admite el alcalde realejero, que al menos celebra que no haya daños personales.