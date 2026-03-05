En Directo
Impacto de las lluvias
Borrasca Regina en Catalunya, hoy en directo: última hora de la alerta del Meteocat por lluvias torrenciales y del plan Inuncat de Protecció Civil
Protecció Civil activa la alerta de su plan frente a inundaciones ante unas lluvias que podrían descargar 100 litros por metro cuadrado
El paso de la borrasca Regina, la decimoséptima desde que empezó la temporada y la decimosegunda desde inicios de año, ha obligado a activar avisos por lluvias torrenciales, fuertes vientos y temporal marítimo en Catalunya. Según apuntan los pronósticos, este frente podría dejar acumulaciones de más de 100 litros por metro cuadrado en algunos puntos del territorio y provocar eventuales inundaciones en varias comarcas del noreste de Catalunya. Protecció Civil ya ha activado la fase de alerta de sus planes frente a este tipo de escenarios y pide a la población extremar precauciones mientras dure este episodio.
Avisos por viento y por temporal marítimo en Catalunya
Este jueves, Meteocat mantiene activados buena parte de los avisos por viento en el Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès y Tarragonès. También amplía los avisos por mal estado de la mar a toda la costa catalana, desde el Empordà hasta las Terres de l'Ebre, ante olas de más de 2,5 metros. Los avisos más severos por temporal marítimo se concentran en la costa norte, donde se ha decretado el nivel naranja.
Zonas con más riesgo de lluvias torrenciales y de inundaciones
Los pronósticos apuntan a que este episodio podría descargar con especial fuerza en dos puntos del territorio catalán y dejar acumulaciones de 100 litros por metro cuadrado en un día y hasta 150 en dos jornadas. Por un lado, se esperan fuertes lluvias en la zona de la Terra Alta, Baix Ebre y Montsià, donde se ha activado un aviso amarillo por acumulación de lluvia. Por otro lado, los pronósticos apuntan a que los chubascos podrían ser especialmente fuertes en el Empordà, Garrotxa, Ripollès, Osona, Selva y Vallès Oriental, donde se han activado avisos de nivel naranja que se corresponden con un grado de peligro de 3 sobre 6.
Día de lluvia en toda Catalunya
Los modelos indican que las lluvias empezarán a abrirse paso el jueves desde primera hora de la mañana y abarcarán gran parte del territorio catalán. En la gran mayoría del territorio, todo apunta a que este frente dejará chubascos persistentes pero de carácter suave y, en general, con acumulaciones bajas. Solo se esperan lluvias fuertes en el sud de Catalunya y en el nordeste del territorio, donde se han activado avisos de nivel amarillo y naranja por acumulaciones de lluvias y hasta por riesgo de inundaciones.
Este jueves se perfila como el día álgido del episodio
Todo apunta a que este jueves será el día álgido del paso de Regina por Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emitido un aviso por lluvias potencialmente torrenciales en Catalunyas derivadas del paso de la borrasca Regina. Este fenómeno, que ya ha activado avisos por viento y por temporal marítimo, podría en las próximas horas dar lugar a chubascos de gran intensidad en varios puntos de Catalunya. Ante esta situación se han activados avisos de nivel amarillo en la zona de Terres de l'Ebre y de nivel naranja en las comarcas del nordeste ante acumulaciones que podrían superar los 100 litros por metro cuadrado en apenas una jornada. Los avisos se extienden desde el jueves por la mañana hasta como mínimo la tarde del viernes.
La llegada de Regina a Catalunya
Regina llegó a Catalunya entre el martes y el miércoles y, desde un primer momento, obligó a activar avisos por vientos de hasta 72 km/h y temporal marítimo en varios puntos del litoral con olas de más de 2,5 metros. Los registros apuntan a que el miércoles, por ejemplo, en la estación de Puig Sesolles se registraron rachas de más de 90 km/h y en la de Massoteres se superó el umbral de los 75 km/h.
El aviso de la Aemet ante la llegada de Regina
El lunes, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) emitió un aviso especial avisando de la llegada de la borrasca Regina a España. Ya entonces, los modelos apuntaron a que este fenómeno empezaría dejando huellas en Canarias y el sur peninsular y, después, se desplazaría hacia el Mediterráneo. Desde un principio, los expertos avisaron de que este fenómeno estaría asociado a "precipitaciones y tormentas intensas" que podrían dejar acumulaciones de hasta 100 litros por metro cuadrado y causar eventuales inundaciones y desbordamientos.
Cuatro embalses catalanes abren compuertas para liberar agua antes del episodio de lluvias