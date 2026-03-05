Borrasca Regina en Catalunya, hoy en directo: última hora de la alerta del Meteocat por lluvias torrenciales y del plan Inuncat de Protecció Civil

Este jueves se perfila como el día álgido del episodio

Todo apunta a que este jueves será el día álgido del paso de Regina por Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emitido un aviso por lluvias potencialmente torrenciales en Catalunyas derivadas del paso de la borrasca Regina. Este fenómeno, que ya ha activado avisos por viento y por temporal marítimo, podría en las próximas horas dar lugar a chubascos de gran intensidad en varios puntos de Catalunya. Ante esta situación se han activados avisos de nivel amarillo en la zona de Terres de l'Ebre y de nivel naranja en las comarcas del nordeste ante acumulaciones que podrían superar los 100 litros por metro cuadrado en apenas una jornada. Los avisos se extienden desde el jueves por la mañana hasta como mínimo la tarde del viernes.