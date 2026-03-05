Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Borrasca Regina en Catalunya, hoy en directo: última hora de la alerta del Meteocat por lluvias torrenciales y del plan Inuncat de Protecció Civil

Protecció Civil activa la alerta de su plan frente a inundaciones ante unas lluvias que podrían descargar 100 litros por metro cuadrado

La borrasca Regina llega a Catalunya

La borrasca Regina llega a Catalunya / María José López - Europa Press - Archivo

Valentina Raffio

Valentina Raffio

El paso de la borrasca Regina, la decimoséptima desde que empezó la temporada y la decimosegunda desde inicios de año, ha obligado a activar avisos por lluvias torrenciales, fuertes vientos y temporal marítimo en Catalunya. Según apuntan los pronósticos, este frente podría dejar acumulaciones de más de 100 litros por metro cuadrado en algunos puntos del territorio y provocar eventuales inundaciones en varias comarcas del noreste de Catalunya. Protecció Civil ya ha activado la fase de alerta de sus planes frente a este tipo de escenarios y pide a la población extremar precauciones mientras dure este episodio.

