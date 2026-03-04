Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hay servicios mínimos

Una subcontrata del número de emergencias 061 convoca una huelga indefinida

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM)

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) / MANU MITRU / EPC

EFE

Los gestores de emergencias de la empresa Serveo, subcontratada por el servicio 061 Salut Respon, han convocado una huelga indefinida desde este miércoles para denunciar "precariedad laboral estructural" y el incumplimiento del compromiso de internalizar el servicio acordado en 2021 El Govern ha fijado unos servicios mínimos del 85% para garantizar la atención telefónica de urgencias, tras la convocatoria presentada por CGT en Serveo Servicios.

El paro cuenta con el apoyo de CCOO, que participará en una concentración el 11 de marzo ante la sede del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) en L'Hospitalet de Llobregat. La huelga responde al incumplimiento del acuerdo firmado el 2 de diciembre de 2021 en el Departamento de Trabajo, por el que la Generalitat se comprometió a "avanzar hacia la internalización" del 061 y garantizar su gestión directa por parte de la Conselleria de Salut.

Cuatro años después, los trabajadores sostienen que "ninguno de esos compromisos se ha materializado". Entre sus principales demandas figuran la internalización efectiva del servicio, el cumplimiento de estos acuerdos, la equiparación salarial con el personal del SEM y la recuperación del poder adquisitivo perdido.

Los gestores del 061 atienden las llamadas, se encargan del primer triaje asistencial, gestionan recursos y activan dispositivos bajo las órdenes directas del SEM, pieza clave del sistema de emergencias sanitarias en Catalunya.

Reclamaciones laborales

Pese a esta responsabilidad, los gestores de Serveo han denunciado que están adscritos al convenio estatal de Contact Center, con salarios y condiciones "muy inferiores" a los del personal del SEM con el que trabajan de forma coordinada.

Según el comité de huelga, desde 2021 el IPC ha aumentado un 23,9%, mientras que las subidas salariales pactadas en el convenio solo han sido del 16,3%, lo que supone una "pérdida real de poder adquisitivo" del 7,6%. A ello se suma, han afirmado, la falta de actualización de pluses específicos, lo que "agrava" el impacto de la inflación acumulada.

El colectivo también ha denunciado condiciones físicas de trabajo "inadecuadas", con niveles de CO₂ por encima de los límites legales y ausencia de taquillas o espacios de descanso dignos. En esta línea, también han reclamado jornadas dignas, descansos de 48 horas, formación específica en emergencias sanitarias y cobertura de las bajas por incapacidad temporal del 100% del salario real.

Los trabajadores han pedido a la administración que reconozca "el papel fundamental" de los gestores del 061 en el sistema de emergencias y que ponga fin a una situación que califican de "explotación" prolongada durante años".

