Sant Miquel del Fai reabrirá el 21 de marzo con visitas diarias

El enclave de Sant Miquel del Fai (Vallès Oriental) retomará la actividad el próximo sábado 21 de marzo después del cierre iniciado el 15 de diciembre para llevar a cabo trabajos de mantenimiento y mitigación del riesgo de desprendimientos en la vertical. La nueva etapa de gestión del espacio, presentada este miércoles, incorpora la apertura cada día de la semana, una ampliación horaria entre mayo y agosto y la extensión del programa educativo para que las visitas escolares se ofrezcan, por primera vez, en centros de todo el territorio catalán.

Las reservas para acceder en este lugar, donde hay un antiguo monasterio erigido sobre un risco con dos saltos de agua, dentro del paraje natural de los Cingles de Bertí, ya se pueden hacer en la web y son gratuitas tanto para el acceso como para el aparcamiento.

En la presentación, el diputado de Espacios Naturales e infraestructura Verde de la Diputació de Barcelona, Xesco Gomar, ha destacado que, ahora que se han acabado los trabajos, "todo el espacio visitable de Sant Miquel del Fai está protegido ante posibles desprendimientos de elementos rocosos".

Por su parte, el director de Sant Miquel del Fai, Lluís Martínez, ha subrayado que la ampliación horaria y la apertura diaria suponen "una nueva etapa" para llegar a más público y más escuelas que considera que permitirá incrementar los cerca de 50.000 visitantes anuales. El encuentro también ha contado con la presencia de los alcaldes de Bigues i Riells del Fai, Joan Galiano; de Sant Feliu de Codines, Pol Cabutí, y de Sant Quirze Safaja, Carles Lupiañez.

Más visitas

Entre el 1 de septiembre y el 30 de abril el horario de apertura será de 10 h a 16.30 horas, mientras que del 1 de mayo al 31 de agosto se alargará hasta las 18 horas. Cómo es habitual, el recinto cierra anualmente del 15 de diciembre al 15 de marzo para hacer tareas de mantenimiento de la pared vertical (cinglera).

En el ámbito educativo, a partir del lunes 23 de marzo se retomarán las visitas escolares de lunes a viernes, entre las 10 horas y las 13 horas, con actividades de unas dos horas adaptadas a los diferentes niveles: desde ciclo infantil hasta ESO y alumnado de escuelas de educación especial. Después de las pruebas piloto hechas el año pasado con centros del entorno, el programa se abre ahora a escuelas de toda Catalunya y la reserva se tendrá que hacer con un formulario.

Tres meses de obras

El cierre de este invierno se ha hecho para mitigar el riesgo de desprendimientos de piedras en el tramo abierto al público. Dentro del Pla anual de seguimiento y control de los taludes, durante el 2025 hubieron tres desprendimientos, en los meses de marzo y septiembre, en tramos situados entre el paso de la Foradada y el Salt del río Tenes y entre el sector del baluarte y el Salt del Rossinyol.

Las obras han consistido en la retirada de material inestable en el frente del talud y en la instalación de sistemas flexibles con malla de cable de acero y malla de triple torsión reforzada con cable y pasadores. El coste total de los trabajos ha estado de 45.479 euros, según la misma información.

En paralelo, la Diputació de Barcelona sitúa esta gestión dentro del Plan de gestión del riesgo geológico redactado el 2023 por el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), que define actuaciones para reducir el riesgo. Posteriormente, se instalaron sensores para monitorizar las cingleres y controlar de manera automática y continua posibles movimientos de masas rocosas.