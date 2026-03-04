Sánchez se compromete a proteger a las mujeres frente a la violencia digital: "La misoginia de siempre"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha clausurado este miércoles el acto institucional con motivo del 8-M, Día de las Mujeres, donde se ha comprometido a asumir "más responsabilidad" a la hora de frenar la violencia digital, que afecta al 70% de las mujeres a escala internacional, según una investigación que arroja evidencia científica sobre este fenómeno y que fue estudiada el martes el Consejo de Ministros.

“Puede que haya líderes políticos que duden entre proteger a nuestras hijas en Internet y a nuestros menores o complacer al hombre más rico del mundo [Elon Musk, dueño de X]. Yo no tengo ninguna duda y sé que vosotras tampoco”, ha subrayado.

Según el presidente, “la violencia hacia las mujeres ha encontrado en el espacio digital una nueva trinchera”, pero es la misma "misoginia de siempre". Por ello, según ha detallado, la población femenina tiene 27 veces más probabilidades de sufrir acoso online que los hombres. Y, en España, más de dos millones y medio de mujeres han sufrido acoso o violencia digital en algún momento, llevando a un 28% de ellas a decidir disminuir su actividad en Internet para protegerse.

Por eso, ha considerado que las redes sociales "tienen poco de sociales y se asemejan mucho más a una red física que te captura y te ahoga". En este punto, el presidente ha reconocido que la "misoginia" no ha desaparecido y sigue presente en muchas empresas, instituciones y partidos políticos, en referencia a los casos de acoso que han sacudido al PSOE y al PP.

Pero, a su juicio, la diferencia es "cómo se responde cuando aparece", porque en las organizaciones feministas "no se minimiza, ni se protege al poderoso, sino que se actúa con rapidez y contundencia".

'No a la guerra'

Al inicio de su intervención, Sánchez ha aprovechado su discurso para amplificar su 'no a la guerra' en Irán. Así, ha señalado que “los derechos de las mujeres y las libertades de los pueblos nunca deben ser coartadas para lanzar guerras que responden a otros intereses”. También ha respondido a las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo: “Decir que hay que anteponer los derechos humanos al derecho internacional es como decir que puede haber brújula sin un Norte”.

Al mismo tiempo, los ministros de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, han protagonizado un acto feminista y en defensa de la prestación universal por crianza, una de las medidas que defiende Sumar desde el principio de la legislatura. Ambos ministros han considerado que la ayuda a 200 euros por hijo a todas las familias permitiría sacar de la pobreza a medio millón de niños y niñas en España y es, por tanto, "feminista".

No obstante, han admitido que aún quedan "muchos obstáculos por remover" para conseguirla, en el acto 'Hacia un Estado social feminista. Infancia y desigualdad', celebrado en la sede del Ministerio de Derechos Sociales.

La prestación por crianza

Bustinduy se ha referido también al "difícil" momento actual que vive en España debido a la "reacción frente a los formidables avances que el movimiento feminista ha conseguido", aunque ha pedido no culpar individualmente a cada una de las personas, "especialmente hombres jóvenes" que asumen esa concepción de que "el feminismo ha ido demasiado lejos".

Mientras que Rego ha defendido que la prestación universal por crianza "no es añadir una ayuda más al catálogo existente" sino que trata de "cambiar el enfoque" porque "la universalidad rompe con la sospecha previa" y con la "humillación".

"No pregunta quién merece más. No convierte la necesidad en una prueba. Parte de la idea de que el inicio de la vida no puede depender de la capacidad de cada hogar para sobrevivir a la precariedad. Esto no significa negar las diferencias sociales en absoluto, significa no gestionarlas a través de la humillación, y lo digo claro, a través de la humillación", ha aseverado.