La Real Academia de la Historia: "Sin la ayuda de España los colonos norteamericanos no hubieran podido lograr la independencia"

"Visibilizar la ayuda y el profundo impacto de España, un impacto fundacional, presente y vivo hoy en día, pero aún poco conocido y reconocido". Bajo este prisma, la Real Academia de la Historia -en el marco de la conmemoración del 250º aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos (1776-2026)- ha lanzado un nuevo Espacio Temático que pretende visibilizar el papel de España en la historia de Estados Unidos. Un espacio que recoge algunos de los variados recursos académicos, bibliográficos, cartográficos, fotográficos o didácticos, que sustancian esa vinculación, con el objetivo de difundir la contribución estratégica de España a la Independencia Americana.

“Sin la ayuda de España los colonos norteamericanos no hubieran podido lograr la independencia de las Trece Colonias, origen de los Estados Unidos de América", defienden desde la Academia. "Frente al poder de Gran Bretaña, la decisiva ayuda de España a la causa de los colonos ha permanecido invisibilizada a partir de la muerte de George Washington, siempre agradecido al definitivo apoyo español que muchos otros olvidaron".

Controlar el mundo

La Institución traza un recorrido cronológico en el que se destacan algunos hitos. "En el siglo XVIII España ya no era la potencia hegemónica indiscutible que había llegado a ser, con extensas posesiones en Europa, América y Asia. Al morir Carlos II sin descendencia directa, estalló la Guerra de Sucesión (1700–1712), con graves consecuencias para España, perdiéndose los territorios europeos. Aun así, la Monarquía Hispánica mantuvo intacto su poder en las Indias. La Paz de París de 1763, que puso fin a la Guerra de los Siete Años en la que España se vio envuelta por los pactos de familia de los Borbones, solventó el enfrentamiento franco-británico a favor de Inglaterra", contextualizan.

España estuvo ayudando de forma encubierta a los rebeldes de las Trece Colonias casi desde el principio del conflicto con apoyo financiero y logístico clandestino" Real Academia de la historia

"Para controlar el mundo de entonces, fuera de las fronteras europeas, los ingleses buscaban abrirse camino hacia el Pacífico. Además, la urgencia para reponerse de los gastos de la costosa guerra contra los Borbones en Europa los llevó a establecer nuevos impuestos a las colonias americanas, lo que despertó la resistencia de los colonos. Durante el reinado de Carlos III el imperio británico fue la principal amenaza a la que se enfrentó España, algo que preocupaba a ministros españoles como Floridablanca o el conde de Aranda, muy sensibles en sus escritos y ordenanzas respecto a las pretensiones de Inglaterra. Aunque la declaración de guerra de Carlos III a Inglaterra no se produjo, por motivos políticos, hasta 1779, España estuvo ayudando de forma encubierta a los rebeldes de las Trece Colonias casi desde el principio del conflicto con apoyo financiero y logístico clandestino. Tras 1779, la ayuda se manifestó de forma abierta mediante campañas militares y sustanciales envíos de dinero", añaden. Y en este contexto es en el que La Real Academia llega a una clara conclusión: "El apoyo de España a la causa de los colonos fue decisivo para conseguir la independencia".

La vinculación de la Real Academia de la Historia con los Estados Unidos se establece en los primeros momentos de la nación norteamericana y ha permanecido vigente, proyectándose a lo largo del tiempo, hasta las acciones académicas y culturales más recientes, recuerdan.

