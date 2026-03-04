Presupuestos de la Generalitat 2026: Catalunya incrementará un 24% sus fondos para investigación y universidades hasta alcanzar los 1.950 millones

Si el Govern consigue aprobar sus presupuestos, el departamento de Recerca i Universitats se ha comprometido a desplegar hasta 1.950 millones de euros para nutrir el ecosistema científico catalán, reforzar las universidades y promocionar la atracción y retención de talento científico y académico. Según ha explicado este miércoles la consellera Núria Montserrat, esto supondría un incremento de hasta 374 millones respecto a lo previsto en los presupuestos de 2023, es decir, un 24% más de lo desplegado hasta ahora y hasta un 102% más que hace una década. Estos fondos, ha explicado, se utilizarán desde para mejorar la financiación de las universidades públicas, reducir la precariedad de los académicos y mantener la reducción en el precio de las matrículas hasta para impulsar programas competitivos que sirvan para impulsar ciencia de frontera, atraer talento científico a Catalunya y crear infraestructuras que permitan hacer investigación de vanguardia.

El plan de Recerca pasa por invertir hasta 154 millones de euros para reforzar el ecosistema de investigación catalán en todas sus aristas. Entre las medidas más destacadas está la inversión en infraestructuras de última generación como, por ejemplo, los 30,9 millones que se dedicarán a la transformación del Sincrotrón Alba o los 12 millones destinados a crear un nuevo centro de investigación en medicina de precisión en el Antic Mercat del Peix de Barcelona. También destacan los 14 millones destinados a la construcción del Parc de Tecnologia Marítima de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y los 1,5 millones para el Ágora del Coneixement de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Fuera de Barcelona, se invertirán 4 millones para la Fàbrica Nova de Manresa, que se convertirá en un hub de formación y de innovación tecnológica.

Durante una comparecencia celebrada este miércoles, la consellera ha afirmado que el despliegue de estos nuevos presupuestos permitirá potenciar la innovación y la transferencia de conocimiento con programas orientados "al bienestar de las personas y a la sostenibilidad del planeta". "Nuestro objetivo es invertir en tres ejes: fomentar el talento, impulsar la investigación y la innovación y desplegar las infraestructuras del conocimiento", ha argumentado Montserrat, quien también ha añadido que una de las prioridades de esta estrategia es activar medidas en todas las regiones para "garantizar la equidad territorial" en todo el ecosistema científico catalán y para "garantizar las oportunidades" de todos aquellos que quieran prosperar en este ámbito. Con este tipo de actuaciones, ha explicado Montserrat, se espera convertir a Catalunya en una de las 50 regiones más innovadoras de Europa.

Atracción de talento

Más allá de las infraestructuras, la conselleria afirma que su prioridad es garantizar que los científicos puedan desarrollar su carrera en las mejores condiciones posibles. Para ello, se prevé invertir 8 millones de euros en el Pla Serra Hunter para contratar a profesorado académico de excelencia así como diferentes programas de becas para antes, durante y después del doctorado como, por ejemplo, el programa Joan Oró, las ayudas Beatriu Pinós y el programa Ramón y Cajal. Otra de las líneas será trabajar para atraer talento científico extranjero como a través de la inversión de 47,7 millones de euros en el programa ICREA para fichar a investigadores de élite de todo el mundo. O mediante los 9,5 millones del programa Catalunya Talent Bridge para atraer a científicos punteros de otros países y, específicamente, a los académicos de Estados Unidos que quieran huir del huracán Trump.

En materia universitaria, el departament ha afirmado que desplegará hasta 30 millones de euros en un programa para promover el relevo generacional y hacer frente a la precariedad del personal académico. También se invertirán 15 millones de euros en un plan para mejora de la organización, el relevo y la tecnificación de la administración universitaria. En cuanto al alumnado, se invertirán unos 15,2 millones para consolidar la reducción de los precios de matrículas en las universidades públicas, así como 3,5 millones en programas de movilidad territorial y 1 millón para programas de promoción de la salud mental entre el alumnado. Todo ello, en palabras de Montserrat, para garantizar que la universidad siga siendo un "ascensor social" para las nuevas generaciones.