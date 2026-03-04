Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 5 de marzo de 2026
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 5 de marzo de 2026.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
La portada de EL PERIÓDICO del 5 de marzo de 2026La portada de EL PERIÓDICO del 5 de marzo de 2026
- El hospital de Can Ruti de Badalona será el primero de Catalunya en implantar la IA en conversaciones médico-paciente
- La baliza V16 de la DGT tiene otro problema: 'Es posible que, cuando la necesitemos, no funcione
- Elena Bianca Ciobanu, la nota más alta del MIR en España: 'Tengo 41 años y he llegado hasta aquí con mucho esfuerzo
- El Meteocat alerta: hasta 100 litros por metro cuadrado a partir de este día en Catalunya
- España busca a 30 'astronautas junior' que quieran vivir un día en microgravedad y ser 'embajadores del espacio' durante un año
- Puente propone 'elevar' algunos puntos de la R1 para protegerla de los temporales
- La Fundació Puigvert lanza el primer programa clínico de telecirugía robótica de Europa: el paciente está en Canarias y el cirujano, en Barcelona
- Cinco muertos y un desaparecido al caer al mar tras derrumbarse una pasarela en Santander