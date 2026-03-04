Polémica por el Bono Cultural Joven en una discoteca de Madrid: Cultura sancionará a las empresas que permitan un uso indebido

El Ministerio de Cultura ha lanzado el aviso. Después de que esta semana, el propietario de la discoteca madrileña Jowke, en Alcorcón, publicase un vídeo en redes sociales publicitando un uso indebido del Bono Cultural Joven, el ministerio de Urtasun se ha pronunciado. "Recordamos que los beneficiarios que usen fraudulentamente el Bono Cultural Joven deberán reintegrar esos importes a la Administración", han señalado a través de sus redes sociales.

"Además, las empresas que permitan un uso indebido del Bono serán penalizadas y se enfrentan a la posibilidad de la expulsión del programa", han añadido. El comunicado llega después de que Rafael Muñoz de la Cámara, dueño de la discoteca, mostrase a través de un vídeo en Youtube cómo los jóvenes podían usar esta tarjeta para acceder al recinto.

“Pedro Sánchez te va a pagar tu próxima fiesta aquí, en Jowke. Y eso es gracias al bono cultural, que puedes coger tus entradas y tus reservados a través de Fourvenues sin poner el dinero de tu bolsillo. Gracias al Estado”, señala en la publicación. La ayuda pública, de 400 euros, beneficia a quienes cumplen 18 años el año de publicación de la convocatoria para disfrutar de forma gratuita de museos, teatro, cine, conciertos y otras exresiones artísticas.

Una práctica extendida

Ante la polémica generada en redes sociales, Muñoz señalaba que no todo lo que había dicho en el vídeo era realmente cierto. "No se puede gastar en copas, pero sí en el acceso a conciertos, festivales, shows... Aquí damos fiestas muy temáticas y conciertos constantes. Entonces, desde meter un globo aerostático en el parking a meter un barco en la piscina, como hacer concentraciones de dreave, o venir Omar Montes o Chimbala a hacer shows en directo", señalaba durante una entrevista en 'El Análisis: Diario de la Noche'.

Noticias relacionadas

El madrileño explicó que ni siquiera él era consciente de esta posibilidad hasta que un cliente compró un reservado a través de la tiquetera. Si bien ha sido la discoteca Jowke la que ha acaparado toda la atención, Rafael asegura que se trata de una práctica extendida en los locales nocturnos de todo el país: "Lleva ya un año haciéndose esto, lo que pasa es que con este vídeo ha surgido la polémica. Pero muchas discotecas lo hacen y realmente es a través de las tiqueteras".