Este es el mejor yogur griego del supermercado: lo confirma la OCU

El yogur es un alimento sumamente común y fundamental en la dieta mediterránea, especialmente el yogur natural y el yogur griego. Es cada vez más frecuente ver este último en desayunos, meriendas y postres, pues no solo destaca por su versatilidad, sino por su alto valor nutricional.

A pesar de ello, siempre surgen dudas cuando se trata de elegir el mejor de todos. Un reciente estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado una docena de yogures griegos de distintos supermercados, dando respuesta a esta cuestión.

La composición nutricional

Tradicionalmente, el yogur griego se elabora a través de un filtrado que elimina todo el suero que contiene la lactosa, el azúcar natural que contiene la leche. Es por ello por lo que tiene una textura más espesa y un sabor más agrio.

Los yogures de supermercado suelen incorporar nata en su receta. A causa de esto, su contenido en grasa es un 10% superior al del yogur tradicional. Este incremento de contenido graso también se traduce en un mayor aporte calórico: el yogur tradicional aporta unas 85 kcal por cada 100g, mientras que el griego aporta 143 kcal por cada 100g, un 68% más.

Por otro lado, tiene un alto contenido en calcio (150mg por cada 100g) y proteínas (4,2g por cada 100g) y no contiene aditivos. En su conjunto, el yogur griego es un alimento altamente nutritivo y saludable, ideal para el desarrollo muscular. Además, fortalece el sistema inmunológico y mejora el sistema digestivo, sobre todo en personas intolerantes a la lactosa.

Los yogures de marca blanca

El mercado del yogur griego en España está dominado por las marcas blancas. Según la OCU, concentran alrededor del 70% de las ventas y, al contrario que las grandes marcas, que suelen vender en envases pequeños por unidades de cuatro, apuestan por formatos de mayor tamaño; normalmente, packs de seis unidades de 125 gramos.

Esto influye directamente en el precio del producto: la mayoría de yogures de marca blanca alcanzan un precio medio de 2,18 euros por kilo, mientras que los precios de los grandes fabricantes alcanzan los 4,93 euros; más del doble, a pesar de sus perfiles nutricionales similares. La OCU concluye que los yogures de marca blanca son una buena apuesta, teniendo en cuenta su relación calidad-precio.

Los mejores yogures de supermercado

Tras analizar 12 yogures varios expertos -abogados, economistas, estadistas, ingenieros, profesionales de la salud y alimentación y diseñadores y editores-, la OCU ha seleccionado tres productos que destacan por encima del resto, en este orden: el Carrefour Extra (2,07 euros por kilogramo), Oikos de Danone (6,68 euros por kilogramo) y Alipende de Ahorramás (2,07 euros por kilogramo).

Todos ellos cumplen con los requisitos necesarios para ser considerados yogures de calidad: contienen una cantidad suficiente de probióticos, mantienen un correcto equilibro de acidez y, del mismo modo, cumplen con las normas de higiene y etiquetado nacionales.