La mejora de las lagunas de El Remolar en el delta del Llobregat estará lista en primavera

Gran parte de la responsabilidad por el mal estado del delta del Llobregat recae en la Generalitat de Catalunya, la Administración competente en este espacio protegido rodeado de infraestructuras. En los últimos años, la Unión Europea, la Fiscalía y las entidades conservacionistas han alertado repetidamente de la degradación de los humedales en busca de soluciones. Uno de los asuntos que preocupan es la baja calidad de las masas de agua, un aspecto clave en una zona húmeda.

Para cumplir las obligaciones legales y remediar la situación, la ACA (Agència Catalana de l'Aigua) trabaja desde hace dos años en unas obras de mejora de las lagunas que ahora llegan a su fase final, al menos en el caso del estanque de El Remolar-Filipines. Fuentes de la agencia avanzan a EL PERIÓDICO que las actuaciones para recuperar la inundabilidad de la marisma se encuentran en una fase muy avanzada y se darán por terminadas en primavera. Esto significa que dentro de pocas semanas, el Govern presentará los resultados de estos trabajos, que a medio plazo, se deben traducir en el buen estado ecológico de los ecosistemas deltaicos.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Mapa de ubicación de los espacios naturales cercanos al aeropuerto.

El proyecto llevado a cabo por la ACA se ha centrado principalmente en garantizar el aporte de agua en un estado adecuado y su circulación. Uno de los problemas de El Remolar, de hecho, era que el agua permanecía estancada, con exceso de nutrientes y falta de oxígeno. Para resolverlo, se ha construido un nuevo pozo que extraerá agua subterránea del acuífero y la bombeará hasta diferentes puntos para verterla en la marisma. Una de las fórmulas para lograrlo es un tornillo de Arquímedes que suministrará agua desde el brazo de la Vidala, una masa de agua adyacente que estaba aislada de cualquier aporte de agua superficial pero que dispone de agua de mejor calidad procedente del nivel freático.

Energía solar

Como en los humedales no llega la electricidad, el agua se bombeará a través de una placa fotovoltaica. El objetivo de la renovación constante del agua es doble: además de ofrecer una mejor calidad, evitará la salinización excesiva de la laguna por la entrada del agua del mar. En paralelo, se ha llevado a cabo una actuación para evitar que entre agua contaminada en el canal de drenaje cuando se declaran episodios de precipitaciones abundantes.

El Remolar-Filipines, humedales de la desembocadura del rio Llobregat / ZOWY VOETEN

En el extremo sur, se ha desarrollado un hábitat adecuado para diferentes especies de patos y también se instalarán hasta 10 piezómetros para medir la presión del agua y 35 sensores para controlar el estado ambiental de la marisma.

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, con estas actuaciones y también teniendo en cuenta las que está abordando Aena, pretende que la recuperación del delta del Llobregat se pueda demostrar de manera tangible, con la vista puesta en la ampliación del aeropuerto. Una de las metas es evidenciar que el agua, un parámetro fácil de contrastar, está en unas condiciones adecuadas. Pero más adelante, también confían en que la presencia de aves, sin poner en riesgo la actividad aeroportuaria, incremente.

De hecho, el pasado lunes, durante una charla acerca de la conservación del lobo, un representante del Govern afirmó ante las preguntas de un miembro de la plataforma ecologista Depana que el ámbito del Llobregat, con todos los trabajos e incluso pese a la futura ampliación del aeropuerto, mejoraría de manera considerable en pocos años. Cabe señalar que Depana ha puesto en marcha en los últimos días una campaña de micromecenazgo para financiar acciones jurídicas en defensa del delta y en contra de la propuesta de alargamiento de la tercera pista.