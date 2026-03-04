Un exoesqueleto ligero que capta datos en tiempo real se utiliza ya en seis hospitales públicos catalanes

Un exoesqueleto robótico, más ligero y accesible que otros sistemas existentes, ha superado su fase experimental y ya se utiliza en hasta seis hospitales públicos de Catalunya para la rehabilitación neurológica de pacientes con lesión medular, ictus, esclerosis múltiple y enfermedades neurodegenerativas.

La empresa catalana Able Human Motion ha presentado la tecnología este miércoles en el Mobile World Congress (MWC), en un acto conjunto con el Hospital del Mar y el Servei Català de la Salut (CatSalut), donde un usuario con una lesión medular que lo inmoviliza de pecho para abajo ha mostrado cómo le permite caminar.

"Hemos colaborado con hospitales para mejorar esta tecnología hasta llegar a hacerla más ligera, más rápida de poner y más económica, lo que ha permitido que hoy sea una realidad integrada en el sistema público", ha explicado el ingeniero industrial y cofundador de la compañía, Alfons Carnicero.

Así, el diseño del dispositivo está pensado para facilitar su manejo clínico -reduciendo los tiempos de colocación- y su integración en entornos hospitalarios con menor complejidad logística y coste. "La tecnología no sirve de nada si no llega a las personas", ha reivindicado Esther Marco, del Hospital del Mar, uno de los centros públicos que -desde el pasado noviembre- integra el exoesqueleto en su sistema asistencial.

El exoesqueleto consiste en una estructura que se adapta al cuerpo del paciente y le permite levantarse y caminar de manera asistida, a la vez que incorpora el registro de datos en tiempo real del movimiento del usuario.

En virtud del número de pasos, el tiempo de pie y caminando o la simetría entre los pasos de ambos pies, los terapeutas pueden comparar la evolución del paciente a lo largo del tiempo y ajustar los protocolos de rehabilitación de forma individualizada. Estas nuevas funcionalidades sirven especialmente para tratar lesiones asimétricas, fruto de un ictus, por ejemplo.

Efectos adversos de la inmovilidad

En el caso de Miguel, el usuario con lesión medular que ha efectuado la demostración en el MWC, ha explicado que andar con el exoesqueleto también le ha aportado beneficios en su atrofia muscular, el sistema digestivo, la osteoporosis y su, sin duda, estado de ánimo.

De todas maneras, Marco ha advertido de que, aunque mejoran la funcionalidad y disminuyen los efectos adversos relacionados con la movilidad, estos dispositivos no deben crearnos "falsas expectativas, ya que no modificarán la evolución natural de la enfermedad".

Able Human Motion, fundada en Barcelona en 2018, trabaja actualmente en la expansión de su tecnología a otros sistemas de salud europeos, y estudia nuevas aplicaciones de la tecnología en el ámbito doméstico y también pediátrico.

Desde la organización del congreso, el director de Innovación de MWCapital, Eduard Martín, ha subrayado: "La robótica y el ejercicio de los datos, la computación, son los ejemplos claros de lo que nos gusta del MWC para tener un impacto social".