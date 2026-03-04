Girona tendrá que pagar más de 300.000 euros por 42 sentencias favorables a trabajadores municipales

El Ayuntamiento de Girona tendrá que pagar más de 300.000 euros después de que desde el verano pasado se hayan acumulado 42 sentencias favorables a trabajadores municipales por haber realizado horas de más sobre lo que marcaba su ficha de la Valoración de los Puestos de Trabajo (VLT). Según la sección sindical de Comisiones Obreras (CCOO), han sido cuatro jueces de tres juzgados distintos los que han dictado las sentencias favorables. También explican que el consistorio ha impugnado una treintena de sentencias y las ha elevado al TSJC porque, de momento, no se ha llegado a ningún acuerdo. Aún no lo ha hecho con las otras 12 porque han salido recientemente.

La problemática afecta a todo el personal que entre mayo de 2019, cuando se aprobó la VLT, y diciembre de 2022 realizaba una jornada superior a la establecida. En enero de 2023 el Ayuntamiento cambió el horario de las jornadas laborales, que en aquel momento estaban fijadas en 35 horas semanales. El hecho de que el consistorio hubiera respondido de forma negativa a todas las solicitudes presentadas por registro de entrada ha obligado a los trabajadores a acudir a los juzgados.

Cabe recordar que es un caso que viene de lejos y que trasciende el mandato actual, con Guanyem, Junts y ERC al frente. El conflicto surgió en mayo de 2019, año en el que Junts, con Marta Madrenas al frente, inició el mandato en minoría y sin llegar a ningún acuerdo con otras formaciones (lo hizo en 2021 con ERC). Lo recordó la teniente de alcaldía y concejala de Gestión de Recursos y Atención a la Ciudadanía y de Convivencia y Seguridad, Sílvia Aliu, en el pleno municipal de julio de 2025, cuando salieron las primeras 11 sentencias firmes.

Llegarán más sentencias

La sección sindical de CCOO estima que, de media, la indemnización que el Ayuntamiento tendrá que pagar a los trabajadores que han ganado las sentencias es de entre 8.000 y 9.000 euros. Algunas son de 5.000 euros, pero otras ascienden hasta los 15.000. Teniendo en cuenta la media, por estas 42 sentencias que ya han salido favorables, el importe que debería pagar el Ayuntamiento es de unos 330.000 euros.

También animan al resto de trabajadores afectados a presentar demanda. De hecho, calculan que hay entre ochenta y cien afectados, aparte de los 42 que ya han obtenido sentencia favorable, algunos de los cuales ya han presentado demanda y el juicio se celebrará en las próximas semanas. Así, el importe total que debería pagar el Ayuntamiento por todas las sentencias favorables a los trabajadores podría superar el millón de euros.

Desigualdades retributivas

Este es un conflicto diferente del que ya tuvo el Ayuntamiento con las desigualdades retributivas. Es decir, había trabajadores municipales que cobraban menos que otros pese a realizar el mismo trabajo, por lo que los empleados afectados empezaron a demandar al consistorio, en una problemática que también trascendía el actual mandato.

Noticias relacionadas

Después de diferentes sentencias que dieron la razón a los trabajadores, en junio de 2024 se firmó un acuerdo para solucionar las más de 150 reclamaciones judiciales relacionadas con la desigualdad retributiva del personal municipal. Se pagaron cuatro años de retroactividad en el caso del personal funcionario y un año en el caso del personal laboral.