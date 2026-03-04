Crisis educativa
Los estudiantes catalanes se suman a la huelga de profesores del 20 de marzo mientras las negociaciones sobre la mejora salarial no avanzan
El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) se añade al parón del último día de la semana de huelgas convocada por los sindicatos docentes del 16 al 20 de marzo
La conselleria no ha convocado aún la mesa de negociación pendiente para plantear a los representantes de los trabajadores su nueva propuesta de subida salarial
Huelga de estudiantes del 6 de marzo: convocatoria y manifestaciones en Catalunya
Tras una maratón de cuatro días de intensas negociaciones, la última reunión entre la conselleria y los sindicatos terminó el viernes pasadas las cinco de la tarde con una propuesta por parte del Departament de una subida del complemento específico -el que decide cada comunidad autónoma- de un 25% que los representantes de los trabajadores siguen considerando "absolutamente insuficiente". Los sindicatos pidieron a la conselleria una mejor propuesta de subida salarial por escrito y el Departament les emplazó a seguir negociando "la próxima semana" para tratar "la cuestión retributiva". Pero, ya es miércoles y, por el momento, la conselleria todavía no ha convocado esa reunión pendiente.
Fuentes del Departament aseguran que están trabajando en la nueva propuesta y que, cuando la tengan lista, convocarán la mesa, mientras los sindicatos trabajan en cómo consultar al conjunto de profesionales si aceptan o no la última mejora salarial planteada por el Govern (cuando llegue).
En ese contexto, este martes el conjunto de los sindicatos representados en la mesa de negociación (USTEC, Professors de Secundària, CCOO, CGT y UGT) han hecho público un comunicado conjunto lanzando un mensaje de unidad sindical, denunciando el silencio del departament y haciendo un llamamiento a la movilización convocada para la semana del 16 al 20 marzo. Una semana de huelgas por territorios de lunes a jueves y global el viernes, 20. Jornada, esta última, a la que se ha añadido también el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), quien este martes ha anunciado también que se suma a la convocatoria en secundaria bajo el lema "vaciemos las aulas, defendamos la escuela pública".
Cruce de negociaciones
Aunque no ha habido reuniones oficiales entre sindicatos y Educació, sí han pasado cosas. Este martes, durante la presentación en el Parlament de los presupuestos para la conselleria, el conseller de Presidència Albert Dalmau -quien asume las funciones de conseller de Educació i FP durante la baja médica de la consellera Esther Niubó- puso en el tejado de la oposición la encallada negociación con los sindicatos sobre la mejora salarial del profesorado.
"Queremos docentes bien pagados y para tener docentes bien pagados hay que tener presupuestos", afirmó ante los miembros de la comisión (hoy por hoy, las cuentas del Govern cuentan solo con el apoyo de los Comuns).
50.000 firmas
Y, en paralelo a todo esto, este jueves 5 de marzo el sindicato USTEC entregará 50.000 firmas al president del Parlament, Josep Rull, tras reunirse con la Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas.
El sindicato inició el curso pasado la recogida de firmas y se comprometió a entregar la petición "cuando la mayor parte del colectivo la hubiera firmado". "Las 50.000 firmas representan más del 58% de la plantilla que trabaja para el Departament d'Educació", aseguran.
USTEC afirma en un comunicado que solicitó un encuentro con el president Salvador Illa para entregarle personalmente las firmas y trasladarle las reivindicaciones del sector, pero que el Govern respondió ofreciendo un encuentro con la secretaria general del Departament. Ante esta negativa de Illa, prosiguen desde USTEC, el sindicato pidió reunirse con la Síndica de Greuges y con el president del Parlament, lo que harán este jueves, día en el que, además, registrarán formalmente la petición en el Parlament para que sea debatida en la Comisión de Peticiones.
