Cuatro embalses catalanes abren compuertas para liberar agua antes del episodio de lluvias

Por tercera vez en los últimos meses, la ACA (Agència Catalana de l'Aigua) se ve obligada a repetir una operación importante de liberación de agua a través de las presas. Es cierto que semana a semana, los técnicos de la agencia van monitorizando y modificando, si es necesario, el agua que sale de los embalses. Pero ante la llegada de un nuevo frente de lluvias la maniobra es más generalizada y afecta a varias infraestructuras hídricas.

En este caso, se ha tomado la decisión de acelerar el desagüe en La Baells, en el sistema del Ter (Sau y Susqueda), en Darnius-Boadella y en el Foix. En el caso de La Baells, en el curso del Llobregat, se ha empezado a desembalsar agua a 20 metros cúbicos por segundo. Este pantano se encuentra este miércoles prácticamente lleno, al 98% de su capacidad.

En el río Ter, la ACA liberará, a través del engranaje de embalses Sau-Susqueda, uno 60 m3/s. Sau se sitúa al 88% de su volumen máximo, mientras que Susqueda supera el 94% de su capacidad. En estas dos infraestructuras, los responsables del ámbito de abastecimiento tienen la capacidad de 'jugar' con las dos presas e ir trasladando agua de Sau hacia Susqueda y de Susqueda hacia el río Ter, donde se esperan crecidas controladas.

El Ter y el Llobregat son las dos principales fuentes que dan de beber a más de 6 millones de personas de las que viven en las cuencas internas. De hecho, el sistema de embalses de ambos ríos alcanza el 94% de capacidad, un dato incluso superior a la media de las cuencas internas, que es del 93%.

Polémica en Foix

En el embalse de Foix, mucho más pequeño, se desembalsará 1 m3/s. Hace meses que existe polémica acerca de la gestión de este antiguo pantano por la acumulación de lodos, la presencia de fósforo y su gestión durante las precipitaciones abundantes. Durante el temporal Harry, y con el trasfondo de las quejas de los vecinos cuando en verano el agua rebasó la presa por encima, ya se puso en marcha una operación similar a la de esta semana y no hubo incidencias. No obstante, la ACA ha licitado un proyecto para poner el día esta presa y mejorar su funcionamiento.

El cuarto de los pantanos que lleva a cabo esta medida preventiva es Darnius Boadella, el embalse del Empordà que, junto con el de Siurana, experimentó con más dureza la última sequía. Ahora, a más del 92%, ha empezado a verter agua a 15 m3/s para evitar crecidas descontroladas en el río Muga.

Operación repetida

Esta actuación ya tuvo lugar el 15 de enero, hace poco más de un mes, ante la llegada de la borrasca Harry. De cara a este jueves y viernes, se esperan acumulaciones de más de 100 litros en el norte de Catalunya, en un territorio que coincide parcialmente con las cabeceras de los ríos Ter, Llobregat y Muga. Durante el episodio de lluvias, la ACA realizará un seguimiento constante de la evolución de los caudales y de su impacto en los embalses, con el fin de valorar posibles ajustes adicionales si fuese necesario.