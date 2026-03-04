Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
GuerraSubmarinoIránEmbalsesCatalánMediaproTiempoPutinPelículas
instagramlinkedin

Seguimiento

Detectan actividad hidrotermal en el volcán de Enmedio, entre Tenerife y Gran Canaria

El Instituto Español de Oceanografía confirma por primera vez circulación activa de fluidos calientes en este volcán profundo de Canarias, sin relación con una erupción ni con los recientes enjambres sísmicos del Teide

Representación artística del volcán de Enmedio basado en su perfil batimétrico hallado por el IEO.

Representación artística del volcán de Enmedio basado en su perfil batimétrico hallado por el IEO. / Felipe Galve

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un equipo científico del Instituto Español de Oceanografía (IEO), perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha obtenido la primera evidencia multidisciplinar de actividad hidrotermal en el volcán submarino de Enmedio, situado a más de 1.600 metros de profundidad entre Tenerife y Gran Canaria.

Los resultados, publicados en la revista científica 'Bulletin of Volcanology', no hacen referencia a una erupción volcánica, sino a la circulación de fluidos hidrotermales, un fenómeno clave para comprender mejor el vulcanismo submarino en Canarias y su impacto en el océano profundo.

Localización de los últimos terremotos en el volcán de Enmedio.

Localización de los últimos terremotos en el volcán de Enmedio. / IGN

Un volcán oculto bajo el Atlántico

El volcán de Enmedio recibe su nombre por su ubicación intermedia entre ambas islas: se encuentra a unos 25 kilómetros de Tenerife y a 36 de Gran Canaria. Su base, de 3,5 kilómetros de diámetro, descansa a profundidades de entre 2.140 y 2.350 metros, mientras que su cima se sitúa a unos 1.600 metros bajo la superficie marina.

El estudio revela la existencia de una gran fractura que atraviesa el volcán de norte a sur y una depresión en uno de sus flancos, estructuras que favorecen la liberación de fluidos calientes desde el interior hacia el entorno marino.

Según explica Eugenio Fraile, investigador del IEO-CSIC y autor del trabajo, aunque estos procesos “ocurren de manera habitual en los fondos oceánicos terrestres, en el caso del volcán de Enmedio, apenas se había estudiado”.

Medio grado más caliente y más microorganismos

Las investigaciones, realizadas en colaboración con Geociencias Barcelona, el Instituto de Ciencias del Mar, la Universidad de Salamanca y la Universidad de La Laguna, confirman que el volcán presenta circulación activa de fluidos hidrotermales.

Este proceso se produce cuando el agua del mar se infiltra por fracturas de la corteza terrestre, entra en contacto con el calor interno del planeta y vuelve a emerger extremadamente caliente y rica en minerales.

Entre los hallazgos más destacados:

-La columna de agua sobre la cima del volcán es medio grado más caliente que el océano circundante.

-Se detectaron anomalías de temperatura y turbidez entre los 1.600 y 2.200 metros de profundidad.

-Se registró un aumento significativo de microorganismos.

-El amonio disuelto cuadriplica los valores normales.

Rafael Bartolomé, investigador del ICM-CSIC, señala que “los resultados indican que la actividad hidrotermal influye directamente en los procesos biogeoquímicos del océano profundo en esta zona del archipiélago”.

Por su parte, Adelina Geyer, investigadora del GEO3BCN-CSIC, detalla que las muestras de roca presentan alteraciones ricas en óxidos de hierro y microestructuras filamentosas asociadas a procesos biológicos, típicas de ambientes hidrotermales de baja temperatura.

Sin relación con erupciones ni con los enjambres del Teide

Los autores subrayan que la actividad detectada no implica una erupción volcánica ni está relacionada con los recientes enjambres sísmicos registrados en Las Cañadas del Teide.

La relevancia del estudio radica en que este tipo de volcanes submarinos, que constituyen la mayor parte del volcanismo del planeta, desempeñan un papel fundamental en los ciclos globales de nutrientes, la biodiversidad marina y el funcionamiento del océano profundo.

Noticias relacionadas

La investigación se ha desarrollado en el marco de varios proyectos liderados por el IEO-CSIC y se apoya en datos obtenidos durante campañas realizadas a bordo de los buques oceanográficos Ángeles Alvariño y Sarmiento de Gamboa.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El hospital de Can Ruti de Badalona será el primero de Catalunya en implantar la IA en conversaciones médico-paciente
  2. La baliza V16 de la DGT tiene otro problema: 'Es posible que, cuando la necesitemos, no funcione
  3. Elena Bianca Ciobanu, la nota más alta del MIR en España: 'Tengo 41 años y he llegado hasta aquí con mucho esfuerzo
  4. El Meteocat alerta: hasta 100 litros por metro cuadrado a partir de este día en Catalunya
  5. España busca a 30 'astronautas junior' que quieran vivir un día en microgravedad y ser 'embajadores del espacio' durante un año
  6. Puente propone 'elevar' algunos puntos de la R1 para protegerla de los temporales
  7. La Fundació Puigvert lanza el primer programa clínico de telecirugía robótica de Europa: el paciente está en Canarias y el cirujano, en Barcelona
  8. Cinco muertos y un desaparecido al caer al mar tras derrumbarse una pasarela en Santander

La Junta de Andalucía se personará en la causa que investiga el accidente de trenes de Adamuz: "Hay que estar al lado de las víctimas"

La Junta de Andalucía se personará en la causa que investiga el accidente de trenes de Adamuz: "Hay que estar al lado de las víctimas"

Así es el volcán de Enmedio: el coloso submarino que separa Tenerife y Gran Canaria

Así es el volcán de Enmedio: el coloso submarino que separa Tenerife y Gran Canaria

Detectan actividad hidrotermal en el volcán de Enmedio, entre Tenerife y Gran Canaria

Detectan actividad hidrotermal en el volcán de Enmedio, entre Tenerife y Gran Canaria

Renfe e Iryo participan este jueves en la apertura de las cajas negras de los trenes siniestrados en Adamuz

Renfe e Iryo participan este jueves en la apertura de las cajas negras de los trenes siniestrados en Adamuz

Denunciado un hombre de 25 años por conducir a 220 km/h y sin carné por la A-27 entre Valls y Tarragona

Denunciado un hombre de 25 años por conducir a 220 km/h y sin carné por la A-27 entre Valls y Tarragona

El nivel del mar ha subido mucho más de lo estimado por los modelos científicos

El nivel del mar ha subido mucho más de lo estimado por los modelos científicos

Protecció Civil activa la alerta de su plan frente a inundaciones ante unas lluvias que podrían descargar 100 litros por metro cuadrado

Protecció Civil activa la alerta de su plan frente a inundaciones ante unas lluvias que podrían descargar 100 litros por metro cuadrado

La capilla ardiente de Fernando Ónega, en imágenes