Denuncia a su hija por okupar su piso que tiene en condiciones insalubres: su hijo la sacó de ahí "por su salud"

Rita Souto, una mujer viguesa de 65 años, ha denunciado a su hija por permanecer en el piso familiar en Vigo sin aportar los gastos y después de que la propia madre tuviera que dejar de residir allí por problemas de salud. La situación, según relata su hijo Gabriel Rodríguez, desembocó en un conflicto que ya está en los juzgados y que la familia describe como un proceso interminable mientras, dicen, continúan pagando hipoteca, comunidad y otros recibos vinculados a la vivienda.

Gabriel, que vive en Ibiza, cuenta que todo se agravó cuando regresó a Vigo hace unos años durante unas vacaciones y se encontró el domicilio en un estado que califica de desastroso. «Yo estoy en Ibiza, pero el piso de mi madre es en Vigo. Fui a allí de vacaciones y me encontré que el piso era un verdadero desastre», sostiene.

Un acuerdo familiar que saltó por los aires

Según su versión, la hija vivía con Rita en el piso sin pagar alquiler como parte de un acuerdo familiar: a cambio, se haría cargo de los cuidados de su madre -que tiene una discapacidad del 65% y grado 1 de dependencia- y de las gestiones cotidianas. «Habíamos acordado que ella viviría en el piso de mi madre, junto a ella, gratis, a cambio de estar pendiente y cuidarla, como acompañarla al médico, por ejemplo», explica.

Sin embargo, el hijo afirma que la convivencia se deterioró hasta el punto de que su hermana le impidió entrar en la vivienda, situada en la calle Venezuela, cuando quiso intervenir. «Yo intenté hablar, le propuse darle a una persona para que le ayudara a limpiar, pero me prohibía la entrada», asegura.

El piso de la discordia en el que viven más de diez mascotas y que ha obligado a una madre viguesa a huir por motivos de salud / Cedidas

Animales en el piso y condiciones insalubres

Su testimonio apunta a una situación de insalubridad relacionada con animales dentro de la vivienda. «Había por lo menos 11 gatos y 2 perros que hacían sus necesidades por todo el piso, el ambiente era irrespirable», relata, aunque matiza que en el parte municipal de la Policía, cuando visitaron la vivienda, los agentes contabilizaron «nueve gatos y dos perros».

Gabriel mantiene que acudieron a distintas administraciones para buscar una alternativa y que finalmente optó por llevarse a su madre a Ibiza. «La salud de mi madre es muy, muy delicada. De manera urgente la tuve que sacar de ahí, me la traje para aquí», afirma. En su relato cuenta que acudieron primero a la Policía Nacional y después a la Policía Local.

El hijo también denuncia falta de respuesta por parte de los servicios sociales. «Tengo más de seis o siete correos enviados a la asistenta social y nunca nos contestó», señala.

Un desahucio por precario y una factura mensual de 834 euros

La familia insiste en que no se trata de un alquiler impagado, sino de un procedimiento civil para recuperar la posesión del inmueble con sentencia judicial, fallo que se dicto en julio de 2025. «Se trata de un desahucio por precario», resume Gabriel, en referencia a los casos en los que alguien ocupa o permanece en una vivienda sin contrato y sin título que lo justifique.

Mientras el caso avanza, el hijo detalla gastos mensuales que, afirma, soporta su madre: «Este mes pasado fueron 394 euros de consumos de agua caliente, calefacción, más la cuota de comunidad, una hipoteca de 165 euros, un crédito de 205 euros, seguro y la parte proporcional del IBI, y basuras…, total: 834 euros, y mi madre cobra 850 euros de pensión, te puedes imaginar».

Según su versión, tras dictarse la resolución a su favor, el procedimiento seguiría en el limbo por los recursos. «La sentencia no es firme, pero nuestro abogado ha solicitado la ejecución provisional», explica Gabriel, cuya madre cuenta con otra losa económica, tras la declaración de insolvencia de su hermana, a quien le tocaría pagar las costas judiciales. «¿Sabes quién tendrá que asusmir esos gastos, no?», pregunta de manera retórica a FARO: «A nosotros, y la cosa asciende a unos 15.000 euros», matiza.

“Dejó su casa, sus médicos y su centro de día”

Gabriel sostiene que el traslado a Ibiza tuvo un alto coste personal para su madre. «Mi madre tuvo que dejar todo atrás, dejó su pareja, dejó su centro de día, dejó sus médicos, dejó su casa…», afirma, y añade que la relación entre madre e hija está rota: «Ahora cero». En un vídeo que su hijo ha subido a redes sociales, Rita alude a su hija como «una okupa egoísta absoluta y total, que no se preocupa de mí para nada y que vive su vida a su manera».

El hijo subraya además el componente sanitario del caso. «Una de las enfermedades que tiene es sarcoidosis, por eso la saqué de ahí, porque el aire era irrespirable y no tenía ninguna otra opción», concluye.