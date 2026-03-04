La Comunidad Valenciana ampliará el tiempo lectivo para la asignatura de Religión en Primaria

La reforma que ultima la Generalitat Valenciana para Primaria de cara al próximo curso escolar incluirá más tiempo para la asignatura de Religión. La Conselleria de Educación ha decidido incluir esta materia entre las que va a reforzar, junto a los pesos pesados de Matemáticas, Lengua Castellana y Valenciano, donde ha detectado la necesidad de mejorar el nivel académico y prevenir dificultades de aprendizaje.

En concreto, el Consell del PP ha optado porque la asignatura de obligatoria oferta para los centros educativos, pero cuya elección es voluntaria, tenga 45 minutos más semanales en el primer ciclo de Primaria. Sin embargo, según FEUSO, sindicato mayoritario en el sector del profesorado de Religión, los centros educativos podrán decidir si ese tiempo extra se imparte en primero o en segundo curso, pero no será en ambos.

Con ello, en lugar de tener una única clase a la semana, como ocurre con Plástica, los alumnos de Religión de entre 6 y 8 años de edad pasarán a tener una hora y media semanal, como ya ocurre en tercero de Primaria, lo que equivale a dos clases semanales. De este modo, la asignatura religiosa pasará a tener el mismo tiempo lectivo que Música en el primer ciclo de Primaria. Además, la asignatura pasará a estar considerada como un área, al igual que el resto.

Adiós a la enseñanza por proyectos

El tiempo para poder dar más Religión se sacará del horario que se dedicaba a los proyectos interdisciplinares (270 minutos semanales), introducidos en la etapa del Botànic, que la Conselleria de Educación ha decidido suprimir y repartir su tiempo equitativamente entre las asignaturas que va a reforzar. Hasta ahora, este tipo de enseñanza por proyectos, como en Infantil, permite a los alumnos adquirir competencias de una forma diferente, incluso aprender varias disciplinas a la vez y ponerlas en práctica. Este tipo de aprendizaje es muy valorado entre el profesorado por las posibilidades de trabajar de manera transversal conocimientos a través de un método diferente al de cada día.

En Bachillerato se obligará a los alumnos que no elijan Religión a tener atención educativa

Sin embargo, Educación se ampara en que este sistema de aprendizaje que han sido objeto de anulación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria mediante diversas sentencias firmes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (sentencias firmes número 312/2023, de 29 de junio; 335/2023, de 30 de junio, y 336/2023, de 30 de junio).

A costa de estos proyectos, habrá también una hora semanal más para Matemáticas, Castellano y Valenciano (en total tres semanales). Otra de las novedades será la introducción de un tiempo específico de lectura en 3º y 4º de Primaria, de una hora y media semanal. Así, se pretende generar y fomentar un hábito lector en todo el alumnado que tenga continuidad en los niveles siguientes, para favorecer también que el alumnado más vulnerable disponga de un tiempo de lectura semanal garantizado.

En Bachillerato, otro de los cambios que se avecinan es la recuperación de la atención educativa para que el alumnado que no elija Religión pueda realizar "proyectos significativos", en lugar de marcharse a casa, un aspecto que, según el STEPV, no está regulado ni en el Real Decreto ni en ninguno otro lugar, y que "supone un secuestro del alumnado que no quiere impartir la asignatura de Religión, que no tendría que formar parte del currículo de la enseñanza, puesto que es una asignatura claramente adoctrinadora del alumnado", ha criticado el sindicato mayoritario de los docentes.