Frío y calor en las escuelas y confort térmico por ley en las granjas: "Son más importantes los pollos que los niños"

Invierno tras invierno, verano tras verano se repiten en centros escolares de toda España situaciones de frío o calor derivadas de la falta de climatización en las aulas. Una problemática que profesores y familias hace tiempo que denuncian, especialmente con el cambio climático y la recurrencia de temperaturas extremas, y que las administraciones asumen, aunque el proceso de acondicionamiento de las escuelas avanza muy lentamente. "Son más importantes los pollos que los niños", resume María Sánchez, presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA). Alude al hecho de que la legislación española recoge que en el sector de la ganadería se debe garantizar que los animales, ya sean pollo o cerdos, vivan en un ambiente térmico confortable, que nos les suponga sufrimiento. El incumplimiento de la normativa se castiga con sanciones.

La Ley de Bienestar Animal, decretos y directivas europeas recogen que los animales deben estar a "temperatura adecuada"; incumplirlo se castiga con sanciones

La Ley 32/2007 de Bienestar Animal, los reales decretos 692/2010 (Bienestar de los Pollos de Engorde), 1135/2002 (Bienestar de los Cerdos), 348/2000 (Protección de los Animales en Explotaciones Ganaderas) o la directiva europea 98/58/CE, además de normativas complementarias como las guías técnicas del Ministerio de Agricultura (MAPA) o de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), recogen que los recintos deben mantener "una temperatura adecuada" y disponer de sistemas apropiados, como "ventiladores, calefacción, aire acondicionado, ventilación natural o forzada". Se debe facilitar "ventilación suficiente para evitar los excesos de temperatura" y, cuando proceda, "combinar con calefacción para eliminar humedad excesiva". En caso de no cumplir con estas condiciones, se pueden imponer sanciones económicas y, en casos de maltrato grave, se podría incurrir en responsabilidades penales.

El objetivo de la legislación es controlar el "estrés térmico" en granjas de pollos y explotaciones porcinas. Son ventajas que brillan por su ausencia en los centros escolares, muchos de los cuales se convierten en auténticos hornos durante el verano e iglús en invierno a pesar de ser edificios públicos.

Todas las fuentes consultadas para este reportaje recuerdan que no solo las granjas de pollos o las explotaciones porcinas sino también oficinas y edificios públicos tienen normativas específicas sobre las temperaturas. Concretamente, la legislación laboral (real decreto 486/1997) insta a "los locales donde se realizan trabajos sedentarios propios de oficinas o similares" a mantenerse entre los 17º y los 27º.

Vista la legislación, la comunidad educativa se pregunta si los colegios y los institutos están al margen de la ley. En verano, hay días o semanas donde se rozan los 40ºC. Y en invierno, hay centros donde, si la caldera se estropea, los escolares aguantan temperaturas que no llegan a los 12 grados.

Los episodios de temperaturas extremas (cada vez más frecuentes por la crisis climática) y la falta de mantenimiento en unos edificios vetustos y obsoletos (la mayoría de centros escolares son de los años 80) ha puesto en pie de guerra a profesores y familias. Los sindicatos del ámbito educativo llevan años reclamando planes específicos, pero la respuesta de las administraciones no acaba de llegar. "En verano, utilizamos los abanicos más que las tizas. Y en invierno, no nos quitamos la ropa térmica", describe Beatriz García, secretaria de Enseñanza de UGT.

Estudiar a 12ºC

El pasado junio, una alumna de un instituto de Alicante fue ingresada en un hospital tras sufrir una lipotimia. En invierno empiezan a ser frecuente ver a alumnos y maestros con calentadores de manos recargables. Los escolares de un centro de Segovia afrontaron la vuelta al cole tras la Navidad con temperaturas de entre 8 y 12ºC. Antes de las vacaciones, los alumnos de un instituto de Madrid acudieron a clase con mantas. El pasado invierno, un colegio de Valladolid estuvo más de una semana sin luz ni calefacción. En el IES Berenguer Dalmau, levantado con barracones en Catarroja tras la dana, los chavales han pasado de los 35ºC del verano a los 9ºC del invierno. Los alumnos del Juan de Garay, en València, protestaron un día con carteles pidiendo calefacción.

"Llevamos cinco años con unos barracones que se supone eran provisionales. No hay calderas sino aparatos de aire caliente y frío que ni calientan ni enfrían. Si no fuera porque no pueden escribir, los chavales estarían en clase con guantes. Hemos normalizado la precariedad en la escuela pública", critica una profesora del instituto escuela Pallerola (Sant Celoni). En Catalunya, el Govern de Pere Aragonès impulsó un plan de choque contra las altas temperaturas. Se climatizaron 207 centros y se distribuyeron más de 12.500 ventiladores. Sin embargo, familias y docentes explican que estas medidas están muy lejos de ser suficientes. De hecho, la instalación de los climatizadores se suele limitar al comedor y alguna sala de uso general. Este mismo miércoles, el Consorci d'Educació de Barcelona ha anunciado que este año climatizará 30 centros educativos. Para ello el Ayuntamiento de Barcelona invertirá 23 millones de euros.

Rendimiento escolar

"Parece que no importamos a nadie. Se dice que los niños lo aguantan todo, pero estamos delante de un problema no solo sanitario sino laboral y educativo. Con mucho frío y mucho calor en clase, los estudiantes no rinden. Y nosotros, los profesores, tampoco”, añade la responsable de UGT, que invita a los políticos a trabajar en el Congreso de los Diputados sin calefacción en invierno y sin aire acondicionado en verano. "Alegarían que sería imposible", concluye.

"Con el paso de los años, todos cambiamos la caldera de nuestra casa, ¿verdad? Pues en los colegios debería pasar lo mismo, pero no se hace. Los equipamientos son viejos. Desde que una calefacción escolar se enciende hasta que se templa el ambiente puede pasar una hora. Y como no hay sistemas de climatización ni regulación, al final del día tienes que abrir las ventanas porque no aguantas el calor que hace", se queja Sonia García, del sindicato independiente ANPE. "En los colegios e institutos se ha normalizado una situación que no es normal en ningún centro de trabajo", se lamenta.

Reuniones en Educación

La pesadilla térmica es una urgencia que se ha tratado en las recientes reuniones que la nueva ministra de Educación, Milagros Tolón, ha mantenido con los sindicatos educativos y las familias. Fuentes de su departamento explican que una de las prioridades será "dignificar el contenido y el continente". Es decir, ennoblecer los centros educativos, aunque esas mismas fuentes recuerdan que las competencias educativas están transferidas.

El mantenimiento de los centros escolares depende de los ayuntamientos, pero las comunidades autónomas también pueden solicitar fondos al Gobierno. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible lanzó un programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos de titularidad local. De los 583 proyectos financiados en dos fases (la primera terminó en 2024 y la segunda lo hará en marzo de 2026) solo 14 correspondieron a centros educativos. "Un ejemplo más de lo poco que interesan los colegios a las administraciones", apunta la responsable de CEAPA, que recuerda que en Castilla-La Mancha se aprobó un plan de climatización para los institutos de secundaria pero solo se llevó a cabo en los que se realizan exámenes de oposiciones. García opina que la guerra por la climatización en las escuelas tiene más probabilidades de ganarse de la mano de los sindicatos y la legislación de riesgos laborales que de la presión de las familias y los estudiantes.