El plan Clima Escola Barcelona acondicionará 30 centros educativos públicos en 2026

El plan Clima Escola Barcelona climatizará 30 centros educativos públicos a lo largo de 2026. Así está previsto en el calendario del proyecto impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona con financiación procedente de la recaudación de la tasa turística y que asciende a casi 23 millones de euros. El Consorci de Educación de Barcelona se encargará de ejecutar las instalaciones en todos los centros educativos. En 2030, el número total de escuelas acondicionadas ascenderá a 170. Todas gozarán de aerotermia, un sistema que utiliza electricidad para producir frío durante los meses de primavera y verano y calor para los meses de invierno. Los técnicos también instalarán un nuevo sistema de renovación del aire para conseguir que este sea limpio y de calidad en el interior de las aulas.

Los 30 centros que emprenderán las reformas en 2026 corresponden a 29 escuelas e institutos, dado que el institut escola Ferrer i Guàrdia tiene dos edificios, uno de infantil y primaria, y otro de secundaria. La inversión municipal será de 22,9 millones de euros y el número de alumnos beneficiados será de 9.684.

Un año de obras

La ejecución de las obras en cada una de las escuelas tendrá una duración aproximada de doce meses, durante los cuales se aprovecharán los períodos no lectivos (verano, Navidad y Semana santa) para llevar a cabo las fases más intensivas de los trabajos. El resto del año se destinará a tareas de menor impacto, con el objetivo “de minimizar las afectaciones en el funcionamiento ordinario de los centros educativos”, según ha explicado el Consorci este miércoles en un comunicado.

El organismo también ha advertido de que, dada la naturaleza del proyecto, que implica la instalación de un sistema de alto impacto tecnológico y elevada complejidad, en algunos casos el proceso de puesta en marcha puede prolongarse durante unos meses adicionales para completar los plazos de regulación y legalización definitiva.

El plan Clima Escola Barcelona supone “una mejora sustancial en la calidad ambiental y el confort de los centros educativos”. El organismo destaca que los nuevos sistemas automáticos de climatización y renovación de aire garantizan “temperaturas óptimas, una ventilación adecuada y la reducción del ruido y la contaminación interior”. “Todo ello -resume- contribuye a crear espacios más saludables, sostenibles y propicios para el aprendizaje, favoreciendo la concentración, el bienestar y el rendimiento del alumnado y del profesorado a lo largo de todo el año”

El plan también incluye la instalación de placas fotovoltaicas que producirán energía eléctrica. Esta energía se verterá a la red y también la aprovechará el propio centro educativo, que así se convierte en “una pequeña central productora de energía limpia, un recurso para la descarbonización y la lucha contra el cambio climático”.