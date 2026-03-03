El sector social de Catalunya va a la huelga este jueves para denunciar su precarización y reclamar mejores salarios

El tercer sector de Catalunya irá este próximo jueves 5 de marzo a la huelga para tratar de desbloquear las negociaciones del Convenio de Acción Social, que debería haberse aprobado a finales de 2025 y lleva sobre la mesa de sindicatos y patronal desde 2019. El texto original está vigente desde 2008.

De esta manera, el personal de residencias de ancianos, centros de menores, cuidados a la tercera edad o de atención a las personas con discapacidad, entre otros, cerrarán durante el jueves y protagonizarán movilizaciones. Secundan el paro los sindicatos CCOO, UGT, CGT e IAC, que, entre otras demandas, reclaman un aumento salarial, la estabilización de las plantillas, la conciliación familiar y poner orden en las diferentes categorías laborales del sector, además de poner freno a la externalización de los servicios públicos.

En un comunicado conjunto, CCOO y UGT aseguran que la patronal, La Confederació del Tercer Sector, "bloqueó la firma" del nuevo convenio con un acuerdo parcial de mesas salariales de 2026 con un incremento del 3,5% y subidas similares para los años siguientes, algo que creen "totalmente insuficiente". Ambos sindicatos exigen un aumento salarian de al menos el 5% anual, poner fin a la "precariedad estructural que viven las personas trabajadoras del sector" y mejoras reales en permisos, exdencias, incapacidad temporal, promoción interna y reconocimiento profesional.

"Según datos internos del sector, el 77% de los profesionales se ha planteado dejar el trabajo, el 81,1% no puede vivir dignamente de su salario y el 61,6% ha estado de baja médica por motivos relacionados con el trabajo", añade también el comunicado de adhesión al parón que firma la CGT. En el caso de este sindicato, además, aseguran que cuentan con más de un 10% de adhesión entre los trabajadores del sector y reclaman que, según la ley, deberían formar parte de una mesa de negociación de la que, hasta ahora, han sido excluidos.

Otras de las reclamaciones de los sindicatos convocantes es avanzar hacia la equiparación salarial del sector. Existe una gran diferencia entre la mayoría de trabajadores del sector, que trabajan para empresas subcontratadas por el oepartament de Drets Socials y los funcionarios que, pese a realizar el mismo trabajo, dependen directamente de la conselleria. El Govern cifró en 600 millones de euros la inversión necesaria para poder reducir la diferencia entre todos los trabajadores. Los sindicatos denuncian que, pese a que La Confederació asegura estar a favor de la equiparación, "no aplica el discurso".

