Renfe creará una empresa de autobuses para ahorrar entre 9 y 13 millones de euros al año

Renfe pretende crear una empresa de autobuses que dé servicio a sus planes alternativos de transporte cuando haya incidencias en los trenes, con la que, además, pretende ahorrar entre 9 y 13 millones al año. Así lo ha hecho público la compañía en un comunicado este martes, en el que ha anunciado la licitación de una sociedad participada que debería encargarse de manejar los buses sustitutorios durante los próximos 10 años, aunque el contrato será prorrogable otros cinco años más.

La nueva empresa estará participada en un 49% por Renfe y al 51% por la compañía a la que se le adjudique el servicio. La operaria ferroviaria pública asegura que esta fórmula le permitirá "disponer de una flota estable de buses y de personal de conducción suficiente", además de optimizar costes, profesionalizar la gestión y asegurar la disponibilidad incluso en momentos de altas demandas.

El coste estimado del servicio será de 61,5 millones de euros, lo que permitirá un ahorro en el gasto de entre el 10% y el 15%. En los 10 años de vigencia del contrato el ahorro será de entre 90 y 130 millones de euros, según los datos de Renfe.

Hasta ahora, la empresa pública se ve obligada a contratar a empresas externas por cada uno de los plantes alternativos de transporte que organiza. Así, por cada corte previsto --como el que está vigente entre L'Hospitalet y La Garriga desde el mes de octubre--, Renfe tiene que convocar un concurso público, con el tiempo, y la falta de control final sobre el operativo, que ello conlleva.

La cosa tampoco cambia excesivamente cuando el servicio alternativo se organiza para salvar una situación urgente, como las muchas incidencias que afloraron el pasado mes de enero tras el accidente de Gelida. En este caso, en lugar de hacerse mediante una licitación, los servicios se contratan por vía de urgencia, algo que supone un esfuerzo económico importante que, con este nuevo modelo, la empresa pública quiere paliar.

Más obras que nunca

De momento, la adjudicación de la licitación llegará una vez en proceso, o incluso cuando ya haya acabado, el próximo de los grandes cortes de Rodalies, que tiene que empezar este mismo mes de marzo en los túneles del Garraf. Solo podrán circular por este punto del municipio de Sitges dos trenes por sentido y hora, lo que limitara en gran medida la circulación de trenes de la R2Sur y del corredor sur de Regionals. De momento, los municipios que forman parte del Pacte del Penedès Marítim ya han puesto el grito en el cielo. También han hecho lo propio los miembros de la plataforma de usuarios Propera Parada: Valls, que ven como para llegar a Barcelona tendrían que coger un tren hasta Sant Vicenç de Calders, allí un bus hasta El Prat de Llobregat, y de nuevo un tren, para llegar a Barcelona. "Un despropósito", resumen.

El de los túneles del Garraf, sin embargo, no será el último plan alternativo de transporte que Renfe tenga que asumir sin su propia flota de buses. En el comunicado publicado este viernes, la compañía reconoce que la decisión de impulsar esta nueva sociedad responde a un "análisis exhaustivo de la situación actual de los planes alternativos de transporte" y que el nuevo enfoque se ha planteado "ante el crecimiento sin precedente de las obras de mejora en la infraestructura". El modelo tradicional, concluye, "resulta insuficiente para responder a la magnitud del escenario previsto", entre otros motivos por la escasez de autobuses disponibles y la falta de conductores.