Renfe ahorrará entre 9 y 13 millones de euros al año al crear una empresa de autobuses

Renfe pretende crear una empresa de autobuses que de servicio a sus planes alternativos de transporte cuando haya incidencias en los trenes, con la que pretende ahorrar entre 9 y 13 millones al año.

La compañía pública ha informado en un comunicado de que el modelo consiste en la licitación de un contrato marco a largo plazo (10 años más 5 de prórroga) para la prestación de los planes alternativos de transporte a través de una sociedad participada al 49% por Renfe y al 51% por el adjudicatario del servicio.

El coste estimado del servicio será de 61,5 millones de euros, lo que permitirá un ahorro en el gasto de entre el 10% y el 15%. En los 10 años de vigencia del contrato el ahorro será de entre 90 y 130 millones de euros, según sus datos.

Renfe explica que con esta nueva empresa ya no tendrá que depender de la disponibilidad de empresas externas porque dispondrá de una flota estable de autobuses y personal de conducción suficiente, además de optimizar costes y asegurar el servicio incluso en momentos de alta demanda.

Con el modelo actual, la forma de contratar autobuses para realizar estos servicios alternativos es a través de contratación pública cuando se dispone de la información con la antelación suficiente (cortes programados de tramos o de líneas por obras) o mediante contratación directa cuando la urgencia hace imposible la licitación pública (situaciones sobrevenidas y no programadas o causas naturales, entre otras).

El modelo tradicional, concluye, resulta insuficiente para responder a la magnitud del escenario previsto, entre otros motivos por la escasez de autobuses disponibles y la falta de conductores.