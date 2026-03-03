La red de Rodalies, todavía más lenta: ya hay 225 limitaciones temporales de velocidad

Las limitaciones temporales de velocidad no dejan de crecer en la red de Rodalies. Esta semana, los maquinistas tienen que reducir el ritmo de sus trenes en 225 tramos del entramado ferroviario catalán. Es el registro más alto desde el accidente de Gelida, que hizo aflorar cientos de deficiencias en la infraestructura que se tradujeron en almenos 110 limitaciones de velocidad –según las cifras que compartió Adif hace una semana– que se sumaron al cerca de un centenar de restricciones que ya estaban activas antes del fatídico siniestro.

Las 225 limitaciones activas desde el inicio de esta semana –la cifra varía ligeramente cada día según los maquinistas detectan y comunican las incidencias en sus trayectos– representan cinco más que las activas a principios de la semana pasada. Sin embargo, hay 12 nuevas incidencias, lo que indica que durante la semana pasada se resolvieron siete de los problemas detectados.

La mayoría de los puntos solventados se concentran en el tramo entre Móra la Nova y Reus, aunque en este tramo la concentración de limitaciones sigue siendo tan alta que la R15 sigue sin circular entre Reus y Riba-roja d'Ebre. Las nuevas incidencias, aunque no llegan al punto de obligar a dejar de prestar servicio en algunas líneas, se encuentran en el tramo de la R1 y la RG1 entre Blanes y Maçanet Massanes –trayecto que cubren cada hora trenes lanzadera y un servicio de buses complementarios– y también en el tramo entre Mollerussa y Calaf, de la RL4. Entre Cervera y Calaf, de hecho, hay vigente una limitación temporal de velocidad que obliga a circular a los trenes a 50 km/h durante más de seis kilómetros y medio. Es el mismo tramo que, tras la reapertura de la línea hace unas semanas, tuvo que volver a cerrarse cuando se detectaron filtraciones de agua en un túnel.

Las LTV, en el punto de mira

Las limitaciones temporales de velocidad están pensadas para que, en un corto lapso de tiempo, los operarios de Adif solucionen pequeños fallos técnicos que los propios maquinistas detectan en sus trayectos diarios. Sin embargo, asociaciones de defensa del transporte público y plataformas de usuarios de Rodalies denuncian que, en muchos casos, estas restricciones siguen vigentes durante meses e incluso años.

Con el propósito de tener más control sobre estas limitaciones, la plataforma Dignitat a les Vies, que representa sobre todo a usuarios del corredor sur de Rodalies, ha desarrollado una página web en la que, cada semana, recogen las restricciones existentes y las clasifican según el tiempo que llevan activa, la velocidad a la que restringen el ritmo y la longitud de las restricciones. Fuentes de la plataforma indican que, de momento, solo se utilizan los datos del documento que Adif envía a prinicpios de cada semana a sus maquinistas, pero que se está intentando incluir también las limitaciones sobrevenidas que la responsable de la infraestructura comunica directamente a sus maquinistas.

En la recién estrenada web se recogen al menos 1079 limitaciones en todo España, algunas de las cuales siguen activas desde el 27 de febrero de 2023, la primera fecha en la que hay datos. De ellas, al menos 11 se encuentran en la red catalana.

El 90% menos

Hace poco más de una semana, un comunicado de Adif aseguraba que el 90% de las limitaciones de velocidad que se deben a los efectos de los temporales de este invierno –es decir, las que afloraron tras el accidente de Gelida– estarían solucionadas para finales de abril. Es una fecha que retrasaba las previsiones de finales de enero del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, que pretendía que para finales de febrero se hubieran podido solucionar todas las restricciones ligadas a la crisis.