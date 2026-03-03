¿Qué es la 'tina'? Así es la droga de moda en el 'chemsex'

El 'chemsex', maratones de sexo de hasta dos o tres días en las que se mezcla el consumo de drogas, se ha convertido en un "problema de salud pública de primera magnitud" en Barcelona, según advierte la Unidad de VIH-sida del Hospital Clínic. Esta práctica, además de aumentar el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, genera problemas psíquicos y sociales debido a que para muchos es la vía de entrada al mundo de las drogas, a sustancias como la potente y adictiva 'tina'.

¿Qué es la 'tina'?

La 'tina' es la denominación que recibe la metanfetamina en el colectivo gay que practica 'chemsex', una de las tres principales drogas asociadas a esta práctica junto a la mefedrona ('mefe', en el argot del colectivo) y GHB (conocida popularmente como 'G' o 'chorry').

La metanfetamina es una droga estimulante muy potente del sistema nervioso central que aumenta la dopamina y la noradrenalina y provoca euforia, hiperactividad, disminución del apetito y sueño, aceleración del ritmo cardiaco y subida de la presión arterial; características que la han convertido en una droga cada vez más usada para practicar 'chemsex'. En 2025, de todos los ingresos por metanfetamina en la Unidad de Patología Dual del Mar, un 28% (casi un tercio) fueron por una adicción a esta droga a través de este tipo de encuentros. Este porcentaje era del 25% en 2021. De los ingresos totales –contabilizando todas las drogas–, un 8,9% fueron por consumo de metanfetamina y 'chemsex'.

Esta droga puede presentarse en forma de polvo (blanco o amarillento) o como cristales y se consume de varias formas; esnifada, fumada u oral, especialmente peligrosa por via intravenosa.

¿Cómo dejarla?

El poder adictivo de esta droga y del mundo del 'chemsex' es devastador, con decenas de personas empujadas a vivir en las calles de Montjuïc como relata Jonathan, de 42 años. "Dejar de consumir 'tina' no es solo dejar una sustancia, es cortar con una dinámica social y sexual muy arraigada. Muchos usuarios asocian el consumo a su manera de relacionarse, lo que complica aún más el proceso de abandono", exponen desde el centro de desintoxicación valenciano Vidanova.

Noticias relacionadas

De hecho, Josep Mallolas, jefe de la Unidad de VIH-sida del Clínic, explica a este diario que "dejar esta adicción es muy poco frecuente". Una investigación de tres años de duración de su consulta ha reflejado que solo el 5% logra desengancharse.