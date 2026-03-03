Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránTráficoFPPrecio gasolinaCheryTaxiMIRSilvia AbrilBarcelonaBaliza V16Florentino Pérez
instagramlinkedin

Proceso abierto

La preinscripción escolar en Catalunya para el curso 26-27 empieza este miércoles: estas son las fechas clave

Francesco Tonucci, pedagogo: "La escuela está ocupando todo el tiempo de los niños, hay demasiadas horas de colegio"

De rozar el 9 en Bachillerato a elegir una FP: "Estudio lo que me gusta y estoy mejor preparada"

Vuelta al cole en un colegio de Barcelona

Vuelta al cole en un colegio de Barcelona / Ricard Cugat

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Departament d'Educació i FP ha publicado ya las fechas de la preinscripción escolar en Catalunya para el curso 2026-2027. El proceso se adelanta una semana respecto al año pasado en educación infantil de segundo grado, educación primaria y secundaria. Si para el curso 25-26, la preinscripción para estas etapas educativas fue del 12 al 26 de marzo, este año, las fechas para el curso 26-27 serán del 4 al 18 de marzo. Este año, como el pasado, la preinscripción de la ESO es dos días más tarde que la de infantil y primaria.

Este es el calendario previsto, detallado por etapas:

Educación infantil de primer ciclo (0-3 años)

del 8 al 22 de mayo de 2026 (o las fechas que establezca el municipio)

Educación infantil de segundo ciclo y educación primaria (3-12 años)

del 4 al 18 de marzo de 2026

Educación secundaria obligatoria (12-16 años)

del 6 al 18 de marzo de 2026

Bachillerato (16 a 18 años)

del 9 al 16 de abril de 2026

Enseñanzas profesionales de música o danza

del 18 al 27 de marzo de 2026

Enseñanzas artísticas superiores

Las fechas que establezca cada centro y que se publicarán antes del 13 de marzo de 2026.

Enseñanzas de artes escénicas

Del 7 de abril al 26 de junio de 2026

Enseñanzas deportivas

Del 27 de abril al 6 de mayo y del 26 de mayo al 1 de junio de 2026

Programas de formación e inserción (PFI)

Del 4 al 13 de mayo de 2026

Grado básico de Formación Profesional

Del 4 al 13 de mayo de 2026

Itinerarios formativos específicos (IFE)

Del 11 al 22 de mayo de 2026

Ciclos de Formación Profesional de grado medio y de grado superior

Del 26 de mayo al 1 de junio de 2026

Ciclos de artes plásticas y diseño de grado medio y de grado superior

Del 26 de mayo al 1 de junio de 2026

Enseñanzas en los centros de formación de personas adultas

Del 19 al 29 de junio de 2026

Cursos de especialización de Formación Profesional

Del 25 de junio al 3 de julio de 2026

Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI)

Noticias relacionadas y más

Del 31 de agosto al 7 de septiembre de 2026

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Eclipse lunar y luna de sangre 2026, los dos fenómenos astronómicos que llegan este 3 de marzo
  2. Presentarse a oposiciones pasados los 50: 'No quiero volver a ser despedida de un trabajo basura
  3. Evacuado un tren con 50 pasajeros tras quedar parado entre Portbou y Figueres
  4. La presencia de fósforo se enquista en el embalse del Foix y obliga a acelerar el plan de mejora
  5. Elena Bianca Ciobanu, la nota más alta del MIR en España: 'Tengo 41 años y he llegado hasta aquí con mucho esfuerzo
  6. Catalunya activa avisos por viento y temporal marítimo ante el paso de la borrasca Regina
  7. Luna llena marzo: todo lo que debes saber del próximo espectáculo en el cielo
  8. España busca a 30 'astronautas junior' que quieran vivir un día en microgravedad y ser 'embajadores del espacio' durante un año

Aumenta un 9% las asistencias del turno de oficio a víctimas de violencia de género y machista en Barcelona

Aumenta un 9% las asistencias del turno de oficio a víctimas de violencia de género y machista en Barcelona

Los Mossos recurrirán a las redes sociales para detectar emergencias en tiempo real: "Son una puerta abierta a lo que ocurre"

Los Mossos recurrirán a las redes sociales para detectar emergencias en tiempo real: "Son una puerta abierta a lo que ocurre"

La preinscripción escolar en Catalunya empieza este miércoles: estas son las fechas clave

La preinscripción escolar en Catalunya empieza este miércoles: estas son las fechas clave

Hasta un 10% de la obesidad infantil tiene una base genética: "Fármacos como el Ozempic deberían estar financiados para los niños"

Hasta un 10% de la obesidad infantil tiene una base genética: "Fármacos como el Ozempic deberían estar financiados para los niños"

El aumento de CO₂ en la atmósfera altera la química de la sangre y podría dañar la salud

El aumento de CO₂ en la atmósfera altera la química de la sangre y podría dañar la salud

El Congreso apoya ampliar 10 años el plazo de prescripción de los delitos de pederastia

El Congreso apoya ampliar 10 años el plazo de prescripción de los delitos de pederastia

Vehículos eléctricos y cambio climático: ¿Las altas temperaturas dañan las baterías?

Vehículos eléctricos y cambio climático: ¿Las altas temperaturas dañan las baterías?

Rescatan a una mujer secuestrada en su propia casa en Zamora y detienen a su marido

Rescatan a una mujer secuestrada en su propia casa en Zamora y detienen a su marido