La preinscripción escolar en Catalunya para el curso 26-27 empieza este miércoles: estas son las fechas clave

El Departament d'Educació i FP ha publicado ya las fechas de la preinscripción escolar en Catalunya para el curso 2026-2027. El proceso se adelanta una semana respecto al año pasado en educación infantil de segundo grado, educación primaria y secundaria. Si para el curso 25-26, la preinscripción para estas etapas educativas fue del 12 al 26 de marzo, este año, las fechas para el curso 26-27 serán del 4 al 18 de marzo. Este año, como el pasado, la preinscripción de la ESO es dos días más tarde que la de infantil y primaria.

Este es el calendario previsto, detallado por etapas:

Educación infantil de primer ciclo (0-3 años)

del 8 al 22 de mayo de 2026 (o las fechas que establezca el municipio)

Educación infantil de segundo ciclo y educación primaria (3-12 años)

del 4 al 18 de marzo de 2026

Educación secundaria obligatoria (12-16 años)

del 6 al 18 de marzo de 2026

Bachillerato (16 a 18 años)

del 9 al 16 de abril de 2026

Enseñanzas profesionales de música o danza

del 18 al 27 de marzo de 2026

Enseñanzas artísticas superiores

Las fechas que establezca cada centro y que se publicarán antes del 13 de marzo de 2026.

Enseñanzas de artes escénicas

Del 7 de abril al 26 de junio de 2026

Enseñanzas deportivas

Del 27 de abril al 6 de mayo y del 26 de mayo al 1 de junio de 2026

Programas de formación e inserción (PFI)

Del 4 al 13 de mayo de 2026

Grado básico de Formación Profesional

Del 4 al 13 de mayo de 2026

Itinerarios formativos específicos (IFE)

Del 11 al 22 de mayo de 2026

Ciclos de Formación Profesional de grado medio y de grado superior

Del 26 de mayo al 1 de junio de 2026

Ciclos de artes plásticas y diseño de grado medio y de grado superior

Del 26 de mayo al 1 de junio de 2026

Enseñanzas en los centros de formación de personas adultas

Del 19 al 29 de junio de 2026

Cursos de especialización de Formación Profesional

Del 25 de junio al 3 de julio de 2026

Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI)

Del 31 de agosto al 7 de septiembre de 2026