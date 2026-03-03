Proceso abierto
La preinscripción escolar en Catalunya para el curso 26-27 empieza este miércoles: estas son las fechas clave
Francesco Tonucci, pedagogo: "La escuela está ocupando todo el tiempo de los niños, hay demasiadas horas de colegio"
De rozar el 9 en Bachillerato a elegir una FP: "Estudio lo que me gusta y estoy mejor preparada"
El Departament d'Educació i FP ha publicado ya las fechas de la preinscripción escolar en Catalunya para el curso 2026-2027. El proceso se adelanta una semana respecto al año pasado en educación infantil de segundo grado, educación primaria y secundaria. Si para el curso 25-26, la preinscripción para estas etapas educativas fue del 12 al 26 de marzo, este año, las fechas para el curso 26-27 serán del 4 al 18 de marzo. Este año, como el pasado, la preinscripción de la ESO es dos días más tarde que la de infantil y primaria.
Este es el calendario previsto, detallado por etapas:
Educación infantil de primer ciclo (0-3 años)
del 8 al 22 de mayo de 2026 (o las fechas que establezca el municipio)
Educación infantil de segundo ciclo y educación primaria (3-12 años)
del 4 al 18 de marzo de 2026
Educación secundaria obligatoria (12-16 años)
del 6 al 18 de marzo de 2026
Bachillerato (16 a 18 años)
del 9 al 16 de abril de 2026
Enseñanzas profesionales de música o danza
del 18 al 27 de marzo de 2026
Enseñanzas artísticas superiores
Las fechas que establezca cada centro y que se publicarán antes del 13 de marzo de 2026.
Enseñanzas de artes escénicas
Del 7 de abril al 26 de junio de 2026
Enseñanzas deportivas
Del 27 de abril al 6 de mayo y del 26 de mayo al 1 de junio de 2026
Programas de formación e inserción (PFI)
Del 4 al 13 de mayo de 2026
Grado básico de Formación Profesional
Del 4 al 13 de mayo de 2026
Itinerarios formativos específicos (IFE)
Del 11 al 22 de mayo de 2026
Ciclos de Formación Profesional de grado medio y de grado superior
Del 26 de mayo al 1 de junio de 2026
Ciclos de artes plásticas y diseño de grado medio y de grado superior
Del 26 de mayo al 1 de junio de 2026
Enseñanzas en los centros de formación de personas adultas
Del 19 al 29 de junio de 2026
Cursos de especialización de Formación Profesional
Del 25 de junio al 3 de julio de 2026
Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI)
Del 31 de agosto al 7 de septiembre de 2026
- Eclipse lunar y luna de sangre 2026, los dos fenómenos astronómicos que llegan este 3 de marzo
- Presentarse a oposiciones pasados los 50: 'No quiero volver a ser despedida de un trabajo basura
- Evacuado un tren con 50 pasajeros tras quedar parado entre Portbou y Figueres
- La presencia de fósforo se enquista en el embalse del Foix y obliga a acelerar el plan de mejora
- Elena Bianca Ciobanu, la nota más alta del MIR en España: 'Tengo 41 años y he llegado hasta aquí con mucho esfuerzo
- Catalunya activa avisos por viento y temporal marítimo ante el paso de la borrasca Regina
- Luna llena marzo: todo lo que debes saber del próximo espectáculo en el cielo
- España busca a 30 'astronautas junior' que quieran vivir un día en microgravedad y ser 'embajadores del espacio' durante un año