Operativo de los Mossos en marcha en Barcelona y L'Hospitalet contra el tráfico de cocaína y hachís

Los Mossos d'Esquadra han desplegado un dispositivo a primera hora de este martes contra una organización de ámbito internacional que opera entre Catalunya e Italia en el tráfico de droga, principalmente cocaína y hachís.

Los agentes están haciendo entradas en Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat, se prevén nueve registros y las detenciones de los principales líderes de la trama.

Los Mossos han desplegado alrededor de 150 efectivos, entre miembros de la DIC, Sala Central, ARRO, BRIMO, canina y la unidad de drones.

El caso se encuentra bajo secreto de las actuaciones.