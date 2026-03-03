Registros y detenciones
Operativo de los Mossos en marcha en Barcelona y L'Hospitalet contra el tráfico de cocaína y hachís
Los Mossos d'Esquadra han desplegado un dispositivo a primera hora de este martes contra una organización de ámbito internacional que opera entre Catalunya e Italia en el tráfico de droga, principalmente cocaína y hachís.
Los agentes están haciendo entradas en Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat, se prevén nueve registros y las detenciones de los principales líderes de la trama.
Los Mossos han desplegado alrededor de 150 efectivos, entre miembros de la DIC, Sala Central, ARRO, BRIMO, canina y la unidad de drones.
El caso se encuentra bajo secreto de las actuaciones.
