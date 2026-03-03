Así está la situación de las líneas de Rodalies Renfe en Catalunya: más limitaciones de velocidad e incidencias constantes en Girona

A tenor de los anuncios de la Generalitat, la semana pasada tendría que haber sido la de la recuperación del conjunto de líneas de Rodalies. Así, la red de Rodalies tendría que haber estado ya funcionando en todos sus tramos, excepto el tramo de la R3 entre L'Hospitalet y la Garriga –cerrado desde octubre por obras de desdoblamiento– y la R7, suspendida por las obras en la estación de Montcada-Bifurcació.

Sin embargo, nada ha cambiado en el accidentado mapa de Rodalies desde que la consellera Sílvia Paneque prometiera esos cambios. Más de un mes después del accidente de Gelida, la R3 sigue cortada por completo y no se prevé que recupere cierta normalidad hasta la semana que viene, cuando está previsto el restablecimiento de su servicio entre La Garriga y Ripoll. Para recuperar su servicio por completo hasta Puigcerdà o La Tor de Carol, habrá que esperar hasta finales de abril, ya que Adif ha decidido adelantar obras en dos túneles del tramo.

También la R15 sigue cortada entre Riba-roja d'Ebre y Reus y la R8 no funciona todavía entre Martorell y Rubí. Tampoco circulan trenes de pasajeros en el tramo donde se produjo el accidente ferroviario de Gelida, lo que divide en dos el recorrido de la L4. Los tramos entre Manresa y Terrassa (R4) y Blanes y Maçanet (R1) siguen funcionando como trenes lanzadera y cuentan con un servicio de bus complementario.

Sí que han recuperado el servicio por completo la R13 y la R14, que funcionaron a medio gas por las limitaciones temporales de velocidad durante unas semanas y contaron con autocares complementarios. Estos tramos lentos siguen contándose a cientos, aunque el secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano, prevé que prácticamente la mitad –todas aquellas ligadas a las obras de emergencia– se levanten para finales de abril. Aún así, tras la promesa del segundo de abordo del ministerio de Transportes, las restricciones han aumentado: ya hay 225 tramos ralentizados repartidos por el entramado ferroviario catalán.

Santano, tras pasar unas semanas gestionando la crisis desde Barcelona, regresó a Madrid el pasado fin de semana con el compromiso de visitar Catalunya cada quince días.

Mapa que muestra las Limitaciones Temporales de Velocidad en la red de Rodalies

Unos 400 trabajadores de Adif siguen trabajando en 71 puntos de la red, un número que se ha reducido desde los 91 iniciales porque ya han terminado una veintena de actuaciones, lo que ha permitido ir reabriendo líneas. También se han inspeccionado "preventivamente" cerca de 700 puntos.

"Normalidad"

Ya hace semanas, eso sí, que a diferencia de los primeros días de la crisis, Territori ha borrado la palabra "normalidad" de su vocabulario. La sensación en muchas partes de la red de Rodalies, sin embargo, es que se ha regresado en cierta manera a la situación que había antes del accidente de Gelida. Esto no implica, sin embargo, que hayan acabado los retrasos constantes en varias líneas ni las incidencias varias que alteran el servicio en el día a día.

Prueba de ello son las afectaciones que se vivieron este lunes en los trenes AVE y Avant que unen Girona con Barcelona. Durante toda la mañana, y en plena celebración del Mobile World Congress, los trenes se cancelaron o llegaron a salir con cerca de hora y media de retraso. Este martes a primera hora, una incidencia en la infraestructura de la estación de Figueres también ha obligado a cerrar temporalmente el servicio de Rodalies entre Girona y la capital del Alt Empordà. Otras incidencias, como la del robo de cable de la R1 de este lunes, se suceden constantemente.

Repasamos a continuación el estado actual de cada línea.

La R1 circula de forma ininterrumpida entre l'Hospitalet de Llobregat y Blanes. Desde la localidad de la Selva, los usuarios tienen la opción de llegar hasta Maçanet - Massanes usando un servicio de tren lanzadera que pasa cada hora y media, o bien con un bus complementario. Cómo su trazado discurre en gran parte por la línea de costa es muy susceptible a temporales de viento o tormentas, por lo que el ministro de Transportes, Óscar Puente, propuso este lunes que la línea se elevara en algunos puntos. Además, tras el accidente de Gelida sufrió un aparatoso desprendimiento que obligó a cerrar varios días toda la línea entre Maçanet y Arenys de Mar.

La R2Sud, pese a presentar puntos críticos como los túneles del Garraf, circula sin interrupciones entre Sant Vicenç de Calders y Estació de França. Los trabajos que se están realizando en el trazado entre las estaciones de Sants y Bellvitge, sin embargo, obligan a ralentizar la marcha y muchas veces la frecuencia se reduce a dos trenes por hora y sentido. No hay más afectaciones entre Sants y Sant Celoni que afecten a la R2, o la R2Nord. Tras el accidente de Gelida, solo estuvo cerrado temporalmente el trazado entre Garraf y Sitges.

La R3 es la línea más perjudicada por los cortes. Desde el pasado mes de octubre, la circulación de la línea está completamente cortada entre l'Hospitalet de Llobregat y la Garriga por las obras de desdoblamiento. Además, tras el accidente de Gelida se cerró por precaución el resto de la línea, entre Vic y Puigcerdà. Se prevé que la línea pueda reabrir hasta Ripoll la semana que viene, pero el tramo transpirenaico hasta Puigcerdà seguirá cerrado, por lo menos, hasta abril por obras en los túneles de Toses y Ribes. De momento, la línea funciona mediante buses sustitutorios –la mayoría con frecuencias de paso de entre 20 minutos y una hora– que zarpan desde Fabra i Puig con rutas hasta Vic y desde la capital de Osona hasta Puigcerdà y la Tor de Querol, y viceversa. Los usuarios denuncian que entre Vic y Puigcerdà el bus tiene que seguir la Collada de Toses, lo que alarga en hasta dos horas y media el viaje.

La R4 es la línea en la que sucedió el accidente que desató la crisis. Precisamente el tramo en el que se produjo la fatídica colisión de un tren con un muro desprendido continúa cerrado al tráfico ferroviario comercial, aunque si admite la circulación de convoyes de mercancía. Así, entre Sant Sadurní d'Anoia y Martorell Central el servicio se salva con un bus sustitutorio que también se detiene en Gelida. Desde Martorell, la R4 sigue sin interrupciones hasta Terrassa - Estació del Nord. El trayecto hasta Manresa se produce en un tren lanzadera que sale cada hora, aunque también puede hacerse en un bus complementario con parada en todas las estaciones. Todos los autocares de sustitución circulan con frecuencias de media hora. La jornada de viento del jueves obligó, además, a cortar temporalmente todo el tramo comprendido entre Martorell y L'Hospitalet de Llobregat.

La R7 sigue completamente cerrada por las obras de la R3, en concreto la actuación en la estación de Montcada Bifurcació. La R4 permite salvar el trayecto entre las paradas de Fabra i Puig y Cerdanyola del Vallès. Desde ahí, un bus sustitutorio con frecuencia cada media hora completa el recorrido haciendo parada en Cerdanyola Universitat y también directamente en el campus de la UAB. Está previsto que la línea reabra para mayo de este año. Los usuarios, eso sí, denuncian que tanto el servicio de buses sustitutorios como el refuerzo de los autocares interurbanos e3 de Moventis no son eficientes.

La R8 ofrece servicio ferroviario entre Rubí y Granollers. Rodalies ofrece un bus complementario que pasa una vez cada hora y que se detiene en todas las paradas entre Martorell Central y Granollers Centre, además de ofrecer servicios directos desde las cabeceras de línea hasta la UAB. De momento, no hay una fecha prevista de regreso de al R8 hasta Martorell, aunque por sus vías –y por el túnel de Rubí– ya circulan trenes de mercancías.

La R11 tiene restablecido todo su recorrido entre Barcelona Sants y Portbou o Cerbère. La línea tuvo que cerrar todo el tramo entre Caldes de Malavella y Portbou los primeros días después del accidente de Gelida tras varios desprendimientos. Tras una revisión de las vías, la línea fue reabriendo: primero hasta Figueres, el pasado 29 de enero, y más tarde hasta Portbou.

La R13 y la R14 están reabiertas desde el 7 de febrero. Ambas líneas de Regionals, sin embargo, mantuvieron durante varias semanas buses complementarios al servicio para mejorar el servicio ferroviario, mermado por las limitaciones temporales de velocidad.

La R15, aunque se han hecho también revisiones, continuará cortada entre Reus y Riba-roja d'Ebre debido a que hay muchas limitaciones de velocidad en pocos kilómetros. En concreto, la velocidad máxima de la línea es de 30 km/h, lo que hace que el servicio no sea competitivo. En este contexto, el Govern ha decidido, después de reunirse con las plataformas de usuarios, que no reabrirá la línea hasta que no se pueda circular más rápido. Salva el recorrido un servicio de bus alternativo.

Ambas líneas de Regionals, que salvan la distancia entre Barcelona - Estació de França con Tortosa, Ulldecona, València o Port Aventura según el servicio, son dos de las líneas menos afectadas las últimas semanas. A excepción de las afectaciones de la R2Sud, con la que comparten tramo, las dos líneas funcionan según lo previsto.

Los Rodalies de Tarragona ofrecen servicio ferroviario en todo su recorrido, aunque hablamos de líneas especialmente cortas y con pocas frecuencias. La RT1 va de Tarragona a La Plana - Picamoixons y la RT2 de Tarragona a Port Aventura a la espera de poder llegar de nuevo hasta L'Arboç.

La RL4 funciona entre Lleida y Manresa. Tras recuperar su servicio hace dos semanas los maquinistas detectaron "filtraciones de agua" en un túnel entre Cervera y Calaf, que obligó a cortar la circulación varios días. Así, la RL4 funciona entre Lleida y Manresa, y desde allí se puede completar su trazado hasta habitual hasta Terrassa haciendo uso de los trenes lanzadera de la R4. El servicio ya había podido restablecerse hace unos días entre Lleida y Cervera, así que la RL3 ya estaba funcionando a pleno rendimiento. Ambas líneas, y sus estaciones –pero no las vías y el resto de la infraestructura– pasarán a ser de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a partir de otoño.