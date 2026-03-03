Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ya solucionada

Una incidencia en Figueres detiene durante casi dos horas los trenes de Rodalies hacia Barcelona

La afectación en las líneas R11 y RG1 provoca retrasos importantes e indignación en la estación de Girona por un problema que los usuarios consideran crónico

Un panel informativo esta mañana en la estación de Girona

Un panel informativo esta mañana en la estación de Girona / / EVA BATLLE

Eva Batlle

Girona
Una incidencia en el sistema de señalización en Figueres ha obligado a detener la circulación de los trenes de Rodalies hacia Barcelona durante dos horas aproximadamente esta mañana. El servicio se reanudó hacia las ocho, con la salida del primer convoy en dirección a la capital catalana, previsto inicialmente para llegar a Girona a las 6:27 horas.

La incidencia ha afectado a las líneas R11 y RG1. En la estación de Girona, una informadora de RENFE ha distribuido billetes gratuitos a los usuarios —tal y como acordó el Govern que se haría hasta marzo— mientras les comunicaba que había una incidencia en Figueres y que no se podía concretar la hora de paso de los próximos trenes. Posteriormente, ha informado de que un tren pasaría hacia las ocho y nueve minutos. También el convoy de la costa, previsto para las seis y cuarenta y cinco, ha acabado saliendo a las ocho y cuarto.

Los usuarios se han mostrado indignados en la estación de Girona por una problemática que, aseguran, se cronifica con el tiempo. Algunos explican que han dejado de consultar los horarios porque consideran que no son fiables.

A esta situación se suma, según los pasajeros, que los trenes de AVE circulan llenos y algunos han acumulado retrasos que pueden llegar hasta los cuarenta y cinco minutos.

