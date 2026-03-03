Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Huelga de estudiantes del 6 de marzo: convocatoria y manifestaciones en Catalunya

El Sindicat d'Estudiants llama a la movilización en la plaza de la Universitat, en Barcelona, para denunciar el machismo estructural

Ángela Molina protagoniza la campaña del 8M de Igualdad contra la "reacción machista"

Este 2026, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, cae en domingo, así que el Sindicat d'Estudiants ha decidido avanzar la ya habitual movilización feminista al viernes, 6 de marzo. Las principales acciones para esa jornada serán una huelga estudiantil que engloba todos los niveles educativos con ese derecho (de 3º de ESO en adelante) y una manifestación impulsada conjuntamente con el colectivo Lliures i Combatives que recorrerá el centro de Barcelona.

La marcha estudiantil, bajo el lema '¡Nos acosan, nos violan y nos matan! ¡Ya hay suficiente!', arrancará a las 12 horas en la plaza de la Universitat. Según el comunicado del sindicato, las protestas se centrarán en denunciar la violencia machista y en reclamar medidas estructurales para combatir la desigualdad. En su recorrido por el centro de la capital catalana, los manifestantes recorrerán las calles de Pelai, de Fontanella y bajarán por Via Laietana hasta llegar a la plaza de Sant Jaume, donde terminará la protesta.

Contra el machismo estructural

Este año, el Sindicat d'Estudiants expresa su hartazgo por varias situaciones que atacan a las mujeres, destacando, los machistas que "creen que es divertido crear falsos desnudos y compartirlas por redes sociales", la impunidad de poderosos con casos de violencia sexual, referenciando el reciente caso de Julio Iglesias, y del "menosprecio de la extrema derecha" llamando a las feministas 'feminazis'.

Desde la organización estudiantil, también critican "la tibieza del Gobierno y el resto de instituciones", reclamándoles una más acciones para combatir el acoso. En la convocatoria se ha hecho especial mención al escándalo que ha afectado al partido socialista: "El feminismo combativo y de la clase obrera que defendemos el Sindicat d'Estudiants i Lliures Combatives se encuentra en las antípodas de este feminismo de postureo del PSOE, que ha permitido el acoso sexual dentro de sus propias filas".

El comunicado termina con la reflexión que hace el Sindicat d'Estudiants sobre el origen del machismo vigente, calificándolo como "una parte fundamental" del "sistema capitalista criminal", encabezado por figuras como Donald Trump, que afirman que la violencia de género no existe y que amenazan "los derechos derechos democráticos".

