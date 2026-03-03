¿Cuándo empieza la primavera 2026 en España?

Pronto la tan esperada primavera llegará, las temperaturas empezarán a suavizarse en España y los días se harán más largos.

La llegada de la primavera es una de las fechas clave en nuestro calendario, ya que no solo marca un cambio de estación, sino el comienzo del florecimiento de los árboles y las plantas.

No obstante, esta transición responde a un fenómeno concreto que algunos desconocen: el equinoccio de primavera.

¿Qué es el equinoccio?

El equinoccio es un fenómeno astronómico que solo ocurre dos veces al año: en septiembre y en marzo. Describe el momento exacto en el que el sol se sitúa sobre el ecuador, la franja media de la tierra, por lo que, en ese tiempo, el día y la noche duran exactamente lo mismo.

A diferencia del solsticio -la máxima diferencia entre el día y la noche- ofrece luz solar de forma equilibrada a ambos lados; de ahí su etimología en latín ('aequinoctium') que significa 'noche igual'.

El equinoccio de primavera suele suceder alrededor del 20 y 21 de marzo, y marca el inicio de la primavera en el hemisferio norte y el inicio del otoño en el sur.

A las 3 de la tarde

Este año, según el Observatorio Astronómico Nacional, la primavera comenzará el día 20 a las 15 horas y 46 minutos (hora peninsular española).

Esta estación durará aproximadamente 92 días y 18 horas, y terminará el 21 de junio con el comienzo del verano.

Además, debido a que el Parlamento y la Comisión Europea aún no han tomado una decisión definitiva al respecto, este año sigue en vigor el cambio de hora, que se produce cada último domingo de marzo.

Por lo tanto, este 29 de marzo, el reloj se adelantará una hora a las 2 de la madrugada (la 1 en Canarias).

El tiempo durante la primavera

La primavera se caracteriza por un tiempo muy variable, actuando como una transición del frío invernal al calor veraniego.

Es habitual el aumento progresivo de las temperaturas, alternando los días soleados y los días de lluvia. Estos cambios repentinos nos obligan a desprendernos de las chaquetas y sustituirlas por chubasqueros y paraguas, algo que, para muchos, se traduce en resfriados y alergias.

Si el 2025 estuvo marcado por 'La Niña', un periodo caracterizado por temperaturas más frías de lo habitual, este 2026 se producirá el fin de este fenómeno con la llegada de 'El Niño'.

Cambios bruscos de temperatura

Al contrario que durante 'La Niña', nos encontraremos en una fase más neutra, pero con una mayor volatilidad atmosférica, lo que dificultará las predicciones meteorológicas a largo plazo y propiciará los cambios bruscos de temperatura.

Según un informe de la Aemet, existe una probabilidad muy alta -entre el 60 y el 70%- de que esta primavera sea más cálida de lo normal; especialmente, en los archipiélagos y el interior peninsular.

Además, tras un invierno húmedo se espera que el mes de marzo mantenga la inercia de inestabilidad y las precipitaciones en la vertiente atlántica; es decir, en Galicia, Extremadura y Andalucía occidental.

Aun así, no hay predicciones claras para abril y mayo.

¿Qué se celebra durante la primavera?

Esta primavera ofrecerá algunos descansos en abril y principios de mayo; principalmente las de Semana Santa: el Jueves Santo (2 de abril), el Viernes Santo (3 de abril) y el Día del Trabajador (1 de mayo) como días festivos no sustituibles en España.

En algunas comunidades, como Catalunya, también se celebrará el Lunes de Pascua (6 de abril) y, en Madrid, la Fiesta de la Comunidad de Madrid (2 de mayo).

No obstante, hay dos fechas clave en este mes de marzo: el Día internacional de la mujer, el 8 de marzo, y el Día del padre.

El 19 de marzo, san José

Este último coincide con san José, el 19 de marzo, siendo una tradición muy arraigada que honra el papel de los padres en la sociedad con regalos y tiempo en familia. Tiene raíces religiosas, pues san José es el marido de la Virgen María y el padre adoptivo de Jesús.

Sin embargo, la celebración moderna del Día del padre fue impulsada por la maestra Manuela Vicente Ferrero en 1948 para homenajear a los progenitores de la misma manera que se hacía con las madres en el Día de la madre, que en España se celebra el primer domingo de mayo (que en 2026 es el día 3).

Como cada año, el 19 de marzo, la Comunitat Valenciana dará fin a las Fallas de san José. Esta es una celebración que destaca por la exposición de monumentos artísticos (los tradicionales 'ninots') que son quemados por la noche, representando el fin de un ciclo y el inicio de la primavera.

Primavera: la estación de la creatividad y la juventud

La primavera es considerada la estación de la creatividad y la juventud, puesto que simboliza la renovación de la naturaleza tras el invierno.

Asimismo, como transmiten muchos artistas, refleja el despertar de la vida, la energía y el optimismo. Así lo describía Harriet Ann Jacobs en 'Incidents in the Life of a Slave Girl' (1861): “Viene la hermosa primavera y cuando la naturaleza reanuda su belleza, el alma humana también puede revivir".

Está demostrado científicamente que, con el aumento de las temperaturas, las personas experimentan cambios hormonales que mejoran el estado de ánimo y facilitan la inspiración y la creación de nuevos proyectos.

Es por eso que las actividades al aire libre abundan durante esta estación y este año no será menos: la primavera arrancará con conciertos y festivales como el Vinya Rock, el Primavera Sound o el Interestelar Sevilla, además de otros eventos tradicionales como el Cerezo en Flor u otros festivales de rock, indie y electrónica.