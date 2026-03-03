El conflicto Irán-EEUU impide a una pareja de Extremadura validar su matrimonio en Dubái

“Me llamó llorando, asustadísima, y me dijo que si le pasaba algo, que cuidara de su hija, de 9 años”. Así describe Santiago las primeras palabras de su mujer cuando el conflicto entre Estados Unidos e Irán alteró la estabilidad en la región del Golfo. La pareja se encontraba en pleno proceso de validación de su matrimonio ante la embajada española en Abu Dhabi, trámite necesario para regularizar oficialmente su situación civil en España tras haberse casado en el extranjero. El recrudecimiento de la situación geopolítica complicó de forma inesperada los planes administrativos y personales que tenían previstos desde hacía meses.

De Jaraíz de la Vera

Santiago, natural de Jaraíz de la Vera (Cáceres), permaneció en España después de que el cierre del espacio aéreo en varios puntos estratégicos del Golfo Pérsico le impidiera volar el domingo, 1 de marzo, tal y como tenía programado. En la mañana del martes, 3 de marzo, se encontraba en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, pendiente de la evolución de los vuelos y con la incertidumbre de si podría desplazarse a Dubái, donde se encuentra su esposa, para continuar con el proceso. Desde octubre tenía concertadas dos citas clave en la embajada española para avanzar en la validación matrimonial. Sin embargo, el contexto internacional trastocó la planificación. “Sé que a la cita del miércoles ya no llego, pero quizá pueda volar para estar en la del jueves”, señalaba con esperanza.

Más allá del vínculo personal, la relación de Santiago con los Emiratos es también profesional. Desarrolla su actividad en el ámbito del marketing digital, social media y comunicación, sectores en los que mantiene proyectos y colaboraciones en la región. Esta doble conexión —familiar y laboral— refuerza la importancia de poder retomar cuanto antes la normalidad en un país que forma parte esencial de su presente. Mientras tanto, la distancia impuesta por las circunstancias geopolíticas ha convertido cada llamada en un recordatorio de la fragilidad de los planes y de la fortaleza necesaria para sostenerlos.

Precisamente, una pareja de Badajoz, Grego y Juan, permanece atrapada en un hotel de Dubái junto a una treintena de españoles que este sábado tenían que coger un vuelo de vuelta a España, el cual fue cancelado tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y las represalias iraníes en la zona.La pareja, él de Herrera del Duque y ella de Peloche, donde son propietarios de un restaurante, había llegado a Dubái con un crucero de la naviera MSC, que también les había organizado el vuelo de vuelta tras esta última parada del recorrido.

"Llegamos allí temprano y todo bien, teníamos el vuelo a las 14.45 horas, y a eso de las 13.30 horas aproximadamente empezaron a salir todos los operadores a decir que se cancelaban todos los vuelos por cierre del espacio aéreo", ha contado Grego en conversación con EFE.

Tras la noticia, la pareja permaneció cerca de una hora en el aeropuerto "sin saber muy bien qué hacer", según relata Grego. "Les dijimos que nos queríamos quedar en el aeropuerto por si salían vuelos y nos dijeron que no, que eso era imposible, y que no tenían más información que darnos", añade.