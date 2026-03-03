La catalana Carla Fernández, con una agencia en Dubai: "La situación en Irán me supone un perjuicio muy grande, tanto personal como laboral"

El inicio del conflicto militar en Irán sorprendió a Carla Fernández en Manresa. "De pura casualidad", como explica a Regió7, del grupo de El Periódico, porque pasa más tiempo en Dubai que en el Bages. Con otro manresano, Òscar Garcia, regentan una agencia de viajes, Horizontes de arena, especializada en tours por Dubai, Abu Dhabi y Sharjah para turistas hispanos.

Ahora es consciente de que la situación es y será un "auténtico perjuicio tanto en el ámbito personal como profesional". Personal porque deja muchos amigos en Dubai, donde es consciente de que no podrá volver "como mínimo hasta el mes que viene". Y todo ello porque los Emiratos Árabes decidieron clausurar su espacio aéreo después de sufrir un ataque con drones en el aeropuerto, y las aerolíneas globales mantienen suspendidos sus vuelos a Oriente Medio tras los ataques de los Estados Unidos e Israel sobre Irán, que han provocado el cierre del espacio aéreo en la zona. Algunas compañías empiezan a reorganizar algunos vuelos, pero ahora mismo se hace imposible prever cuándo podrá haber "una cierta normalidad".

"Mucho miedo"

La noche en que comenzaron los ataques de Irán contra los Emiratos Árabes, Carla Fernández explica que "nos pasamos casi 24 horas haciendo videollamadas con los amigos que están allí, porque la información que tenían era muy escasa". Según explica, desde Dubai les llegaba un sentimiento de "mucho miedo en los primeros momentos". Alguno de los ataques fue "muy cerca de donde vivimos".

Y laboralmente también es consciente de que tendrán un grave problema. "Actualmente, cancelando tours que teníamos comprometidos para estos días, o reubicar clientes que ya están en la zona, cancelar excursiones, etc." Pero además, un perjuicio para el futuro, "porque la gente cogerá miedo. Si tenías intención de ir a los Emiratos en Semana Santa, por ejemplo, seguro que te lo pensarás".

Aunque Carla Fernández se marcharía hacia allí ahora mismo. "Una vez han pasado los primeros ataques, la vida se ha reanudado con total normalidad, los turistas que tenemos allí este mismo martes ya nos pedían hacer una excursión". Y a todo ello hay que añadir que "el gobierno de los Emiratos Árabes se ha portado muy bien, dando información y asesorando a su gente y a los de fuera. Es un país muy bien organizado".

Noticias relacionadas

Muy diferente, y aquí sí que Carla Fernández es muy crítica, "muy diferente de la embajada española, que hay gente que hoy mismo todavía no ha podido hablar con ella, cuando tenemos amigos de otras nacionalidades que ya han podido incluso salir del país guiados por la suya". Unas críticas que han compartido muchos otros ciudadanos españoles que se han visto atrapados por el conflicto.