Castilla-La Mancha, Murcia y el País Vasco, sede de los nuevos 'viveros' de la ESA

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha seleccionado a la Región de Murcia, Castilla-La Mancha y el País Vasco como nuevas sedes de incubadoras de empresas de la Agencia Espacial Europea (ESA), dentro de la convocatoria de sus Centros de Incubación.

Con estas tres incorporaciones, la red nacional de ESA Business Incubation Centres (ESA BIC) amplía su presencia en España y se suma a las sedes ya existentes en Andalucía, Cataluña, Castilla y León, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. El Ministerio ha explicado que estos centros están cofinanciados y coordinados por el propio departamento, a través de la Agencia Espacial Española (AEE), y la ESA.

La ministra Diana Morant ha enmarcado la decisión en la estrategia industrial del Ejecutivo: "El Gobierno de España refuerza su apuesta sin precedentes por el sector espacial, posicionando a España como un referente europeo en emprendimiento espacial y avanzando en una política industrial alineada con los retos estratégicos de Europa", ha señalado.

Cuatro 'startups' por sede

Según los datos del Ministerio, cada nueva incubadora podrá acoger hasta cuatro ‘startups’ por sede durante tres años, lo que eleva el potencial del programa a 36 nuevas empresas vinculadas al sector espacial en el conjunto de las tres comunidades. El objetivo, sostiene el departamento, es reforzar el tejido industrial, impulsar la creación de empleo cualificado y favorecer la transferencia tecnológica al resto de la economía.

Las empresas seleccionadas contarán con un paquete integral de apoyo que incluye asesoramiento técnico y de negocio sin coste: al menos 50 horas de acompañamiento empresarial, 20 horas de soporte técnico y 10 horas dedicadas a estrategia de protección industrial o asesoramiento legal. Además, podrán acceder a espacios de oficina de forma gratuita o en condiciones más ventajosas que las del mercado.

En el apartado económico, el programa contempla un incentivo mínimo de 60.000 euros por startup, con 30.000 euros aportados por el Gobierno a través del esquema del programa con la ESA y, como mínimo, otros 30.000 euros de cofinanciación local o regional.

En el caso de la Región de Murcia, el presidente Fernando López Miras ha celebrado la elección en la red social X, donde ha defendido que la incubadora reforzará la hoja de ruta del programa Caetra e impulsará el hub de tecnologías y aplicaciones satelitales previsto en San Javier, con la idea de consolidar a la Comunidad como "un gran polo industrial y tecnológico".

Por su parte, el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, ha indicado también que este nuevo centro "impulsará la creación de empresas del sector espacial, fortaleciendo el tejido industrial y el empleo"

La designación llega tras la convocatoria publicada en octubre de 2025 para la gestión de tres nuevas incubadoras, en un momento en el que otras sedes del sistema ESA BIC empiezan a activarse: por ejemplo, la incubadora de Andalucía ha anunciado su arranque con proyectos y servicios de incubación a partir de marzo de 2026.

San Javier, pieza central del plan regional

El anuncio de López Miras sitúa el foco en San Javier, donde la Comunidad ya viene preparando infraestructura para actividades de tecnologías satelitales. El pasado mes de septiembre, Gobierno regional informó de la licitación para adecuar el edificio conocido como Bloque Técnico en el antiguo aeropuerto de San Javier, con casi 730 m², para convertirlo en un centro especializado en aplicaciones satelitales y tecnologías aeroespaciales , concebido como hub de tecnologías "duales".

El futuro centro pretende acoger empresas emergentes, formación especializada y proyectos de innovación, y lo vincula expresamente al programa Caetra, la estrategia regional orientada a tecnologías de uso civil y militar.

"Un salto de escala" en el tejido productivo

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, ha enmarcado la elección de la Región de Murcia como sede de la incubadora de la Agencia Espacial Europea en un mensaje de ambición tecnológica y de "salto de escala" para el tejido productivo regional. "La Región de Murcia demuestra que está preparada para competir en las grandes ligas de la innovación", afirmó, al tiempo que defendió que la llegada del centro "no es fruto de la casualidad, sino del trabajo constante" desarrollado con Caetra para posicionar a la Comunidad en tecnologías duales y de alto impacto.

En sus declaraciones, López Aragón insistió en el objetivo de convertir el sector espacial en una vía real de crecimiento empresarial: "Queremos que nuestras empresas miren al espacio como una oportunidad real de negocio, empleo cualificado y liderazgo industrial". La consejera subrayó que la nueva incubadora permitirá reforzar una estrategia que, a su juicio, ya tiene una hoja de ruta definida.

Visita de López Aragón a las futuras instalaciones del Hub de San Javier / CARM

“Con esta designación, la Región de Murcia consolida una hoja de ruta clara: diversificar su economía, fortalecer sectores estratégicos y generar empleo cualificado a partir de la innovación", señaló. En esa misma línea, situó el proyecto dentro de un ecosistema más amplio que combina la incubadora europea, el impulso de San Javier como polo tecnológico y el papel coordinador de Caetra. "La combinación de una incubadora europea, un centro tecnológico especializado en San Javier y el impulso coordinado de Caetra dibuja un ecosistema coherente y ambicioso", remarcó, con la aspiración de que la Región no solo participe en la nueva economía espacial, sino que "se convierta en referente nacional en la aplicación industrial de tecnologías avanzadas".

López Aragón también puso el foco en el impacto económico y laboral del programa. A su juicio, el centro no se limitará a acelerar proyectos empresariales: "Este centro no solo impulsará nuevas ‘startups’, sino que generará empleo altamente cualificado y favorecerá la transferencia de tecnología hacia otros ámbitos industriales, multiplicando el impacto económico en la Región".