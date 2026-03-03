Alimentación
Carlos González, pediatra, sobre cómo detectar si tu hijo está preparado para el 'Baby led weaning': "Todo eso me parece un poco absurdo"
El experto en crianza recuerda que no todos los niños siguen el mismo ritmo para todo y eso no es un problema
El pediatra Carlos González desmonta un mito en torno a la necesidad de compañía en bebés: "No es así”
Carlos González, experto en crianza: "Querer que un niño nos haga caso a la primera es como querer que aprenda a multiplicar el primer día"
En el ámbito de la alimentación infantil, pocas cuestiones generan tantas dudas como el momento y la forma de introducir los alimentos sólidos. Entre calendarios rígidos, cantidades y recomendaciones minuciosas, muchas familias se sienten atrapadas en normas que parecen más pensadas para tranquilizar a los adultos que para respetar el ritmo natural del bebé. Frente a esta visión pautada , el pediatra Carlos González propone una mirada mucho más sencilla y confiada en las capacidades del niño.
El movimiento del 'Baby Let Winning' nació en Inglaterra y aboga por darle al bebé "comida sin triturar, aunque por supuesto cortada en trocitos adecuados", explica el pediatra, y evitar una pauta detalladísima de lo que hay que hacer cada mes. "Si en casa coméis 'hummus', él también puede comerlo, también puré, incluso algunos alimentos puedes triturarlos", reconoce Carlos González.
¿Cómo saber si tu hijo está preparado? Francamente, todo eso me parece un poco absurdo", lamenta. "No necesitas darle primero la aprobación, igual que no necesitas tener una lista de comprobación de cosas que debería hacer un niño antes de caminar", añade en el vídeo publicado en Instagram.
No todos los niños siguen el mismo ritmo para todo y no es un problema. "Si tu hijo coge un trozo de pan y se lo lleva a la boca y se lo come, es que es capaz de comerse un trozo de pan. No puedes decir que no cumple los criterios", sentencia.
"No necesitas comprobar si cumple los criterios para comer, como no necesitas comprobar si cumple los requisitos previos para caminar, para hablar. Hará cada cosa cuando la haga y ya está", finaliza el pediatra Carlos González.
