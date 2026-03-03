Una campaña solidaria de Bazar el Regalo recauda 13.644€ para la investigación en cáncer pediátrico de Vall d'Hebron

La cadena de electrodomésticos Bazar el Regalo ha logrado recaudar 13.644 euros para la investigación en cáncer infantil del Vall d’Hebron Instituto de Investigación (VHIR) gracias a una campaña solidaria que destinaba el 3% del importe de las ventas realizadas en las tiendas físicas y en la web entre el 6 y el 15 de febrero.

Cada año, más de 230 niños, niñas y adolescentes en Catalunya y 1.400 en España reciben un diagnóstico que cambia su vida y la de sus familias: el cáncer. Es la primera causa de mortalidad en niños de 5 a 14 años y la segunda entre los jóvenes de 15 a 24 años, después de los accidentes.

Vall d’Hebron es centro de referencia en todo el Estado español en estudios de secuenciación avanzada en cáncer pediátrico y recibe casos de hospitales de todo el territorio. Además, coordina el estudio estatal SEHOP-PENCIL, un proyecto que espera garantizar el acceso equitativo a la medicina personalizada, independientemente del lugar de residencia del paciente.

El cáncer pediátrico es diferente del cáncer en adultos, tanto por su origen como por los tipos y la evolución que presenta. Aunque el 80% de los pacientes se curan, todavía hay un 20% de tumores pediátricos que no responden a los tratamientos actuales y pueden recaer. Además, las terapias disponibles suelen ser muy agresivas y pueden dejar secuelas graves. “La investigación en medicina personalizada es clave para desarrollar tratamientos más eficaces y menos agresivos, adaptados a las características del tumor de cada paciente”, explica la doctora Aroa Soriano, investigadora principal del grupo de Cáncer y Enfermedades Hematológicas Infantiles del VHIR.

En este contexto, en 2017 nació el Programa de Medicina Personalizada en Oncología Pediátrica de Vall d’Hebron, denominado COMIK (Cancer OMIcs for Kids), formado por un equipo de profesionales multidisciplinares. Mediante técnicas de secuenciación avanzada, se estudian los tumores de niños, niñas y adolescentes que han sufrido una recaída o que no responden a los tratamientos habituales. Conocer en profundidad el tumor ayuda a identificar alteraciones específicas que permiten ofrecer terapias dirigidas. El objetivo final es ampliar las opciones de tratamiento para los pacientes en recaída. “Iniciativas como la de Bazar el Regalo, hechas con tanto cariño, son imprescindibles para que podamos tirar adelante nuestro programa de medicina personalizada”, asegura Soriano.

La solidaridad de la empresa

Noticias relacionadas

Bazar el Regalo abrió sus puertas en 1975 como empresa familiar y actualmente es un referente en el sector electro. “Creemos que cada pequeño gesto puede transformar vidas. Por eso, colaborar con el VHIR en la investigación del cáncer infantil es para nosotros mucho más que una acción social. Es un compromiso profundo con las familias que luchan, con los niños y niñas que merecen un futuro. Juntos, podemos aportar esperanza allí donde más falta hace”, asegura Angel Pujol, director comercial, ventas y expansión de Bazar el Regalo.