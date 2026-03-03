Baleares y Canarias, las autonomías con más porcentaje de viviendas turísticas de España

La oferta de viviendas turísticas anunciadas en plataformas digitales como Aribnb o Booking volvió a reducirse en Baleares entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, consolidando un ajuste que sitúa al archipiélago entre las comunidades autónomas donde la contracción de este tipo de alojamientos ha sido más acusada. Así se desprende de los datos de la estadística experimental del Instituto Nacional de Estadística (INE) 'Medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad', elaborada a partir del conteo de anuncios publicados online.

Sin embargo, más allá de la evolución en valores absolutos, la estadística permite observar el peso real de la vivienda turística sobre el parque residencial general, uno de los indicadores más relevantes para analizar el impacto territorial de este fenómeno. En noviembre de 2025, las viviendas turísticas comercializadas en plataformas digitales representaban el 2,97% del total de viviendas censadas en Baleares. Aunque la cifra mantiene al archipiélago entre los territorios con mayor presencia relativa de alquiler vacacional anunciado, supone un descenso frente al 3,71% registrado en noviembre de 2024.

La caída, de 0,74 puntos porcentuales en solo doce meses, refleja una leve pérdida de peso estructural de la vivienda turística dentro del parque residencial balear, fenómeno en parte generado como fruto de las políticas autonómicas, insulares y municipales que estos últimos meses han venido persiguiendo los anuncios publicados de forma irregular, y que han terminado por espantar a decenas de propietarios que no quieren exponerse a las elevadas multas establecidas para quienes comercializan este tipo de viviendas de forma ilícita.

Baleares, segunda comunidad con mayor presión relativa

Pese al retroceso, Baleares continúa situándose como la segunda comunidad autónoma con mayor proporción de viviendas turísticas anunciadas sobre el total residencial, solo por detrás de Canarias, donde este tipo de oferta representa el 4,56% del parque censado.

La comparación territorial subraya la singularidad del mercado balear y el impacto del sector sobre el territorio. El peso de la vivienda turística en Baleares (2,97%) más que duplica el de Cataluña (1,20%), una de las comunidades con mayor actividad turística del país, y resulta casi seis veces superior al de la Comunidad de Madrid (0,52%), principal mercado residencial y vacacional urbano de España. Incluso frente a regiones con fuerte especialización turística, como Andalucía (1,96%) o la Comunitat Valenciana (1,47%), la proporción balear se mantiene claramente por encima.

En términos de volumen, el INE contabiliza un descenso de las 24.190 viviendas turísticas anunciadas en noviembre de 2024 a las 19.398 en noviembre de 2025, lo que supone 4.792 viviendas menos en el archipiélago, una reducción del 19,8% en términos interanuales. Los números se mantienen lejos de las casi 30.000 contabilizadas en agosto de 2020.

El ajuste también se refleja en la capacidad turística. Las plazas ofertadas pasaron de 152.881 a 124.181, es decir, 28.700 plazas menos, una reducción del 18,7%. En comparación con 2020, el número de plazas cayó un 32%.

El descenso del número de viviendas ofertadas fue, por tanto, ligeramente superior a la de plazas, lo que indica que la reducción afectó con mayor intensidad al volumen de anuncios que a la capacidad total disponible.

Pese a la contracción del mercado, el número medio de plazas por vivienda turística se mantuvo estable. De hecho, pasó de 6,32 en noviembre de 2024 a 6,40 en noviembre de 2025, lo que confirma que el ajuste no estuvo acompañado de cambios relevantes en la capacidad media de los alojamientos anunciados.

Un ajuste más intenso que en España

El retroceso registrado en Baleares supera claramente la media estatal. Según el INE, en el conjunto de España el número de viviendas turísticas comercializadas en plataformas digitales descendió un 12,4% interanual en noviembre de 2025, frente al 19,8% menos contabilizado en Baleares. A nivel estatal, se contabilizaron 329.764 pisos vacacionales, registrando la mayor caída de la serie histórica. Una brecha similar se observa en las plazas ofertadas, que a escala nacional retrocedieron un 14%, mientras que en el archipiélago la caída alcanzó el 18,7%.

El ajuste balear fue, por tanto, más de siete puntos porcentuales superior al promedio nacional, reflejando una contracción más intensa de la oferta anunciada online.

Una estadística basada en anuncios en plataformas

El INE obtiene estos datos mediante técnicas de web scraping, que consisten en extraer información de las principales plataformas de alojamiento turístico utilizadas en España. La estadística mide por tanto la oferta anunciada en Internet, sin distinguir entre viviendas legales o ilegales siempre que estén publicadas en dichos portales.

Noticias relacionadas

En este contexto, el descenso observado en la segunda mitad de 2025 coincide temporalmente con la implantación del registro único del alquiler, herramienta creada en julio por el Ministerio de Vivienda que obliga a solicitar un número identificativo en el Registro de la Propiedad para poder anunciar el alojamiento en cualquier plataforma digital.