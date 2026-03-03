Ataque de EEUU a Irán
Javier Vinué, atrapado en Oriente Medio: "Están pasando cazas todo el rato"
El zaragozano relata cómo las explosiones y la incertidumbre marcan su día a día en Dubái, tras el ataque a la base militar de Abu Dhabi
David Chic
"En Dubái se siguen escuchando explosiones". Así cuenta el zaragozano Javier Vinué cómo está siendo su dia a día en la lujosa ciudad de Emiratos Árabes Unidos desde que conocieron el ataque a la base militar de Abu Dhabi, capital del país. Las dudas y la falta de certezas están siendo la constante desde ese momento. "Volvía del gimnasio cuando se escuchó una explosión y nadie sabía qué pasaba. Después, esa misma tarde, hubo más explosiones", explica.
En este tiempo, este joven que tiene un negocio de ventas y marketing online, está tratando de alejarse lo máximo posible de las zonas en conflicto. "Desde las primeras explosiones hemos sabido que eran drones y misiles interceptados por el ejército de Emiratos, pero la situación es complicada porque han caído restos en zonas civiles, como el hotel de la Palmera y algunos apartamentos, no es una situación agradable", reconoce.
Esta incertidumbre "no es agradable" porque se producen una decena de explosiones al día. "En nuestro caso nos hemos ido a una zona más interior, cerca de Omán, porque conozco gente que ha podido salir en avión o que está pensando en ir a Riyadh por carretera", indica.
Por el momento en la zona de interior en la que se encuentra Vinué no se escuchan signos de guerra. "En Dubái sí que me han dicho que se sigue escuchando explosiones de misiles interceptados, pero realmente no sabemos qué sitios son más seguros", reconoce.
La sensación de alerta se intensifica con la llegada de mensajes de alerta por sms con "un sonido horrible" en medio de las madrugadas. "Ponía que nos resguardásemos lejos de ventanas y en un sitio interior porque había amenazas de misil. Estas son palabras literales. Yo en el sitio en el que estoy ahora se está más resguardado, pero nadie sabe nada", indica al explicar que "están pasando cazas todo el rato".
Por ahora indican que la información que están recibiendo desde la Embajada Española es "muy tibia" al tiempo que agradecen la preocupación que han mostrado desde el Gobierno de Aragón. Sin embargo, con el espacio aéreo cerrado las posibilidades que tienen son muy limitadas. "No tenemos ni idea de cuándo podremos volar", asegura. Y tampoco tiene claro que esa sea la mejor opción porque implica dejar atrás el trabajo, tanto el suyo como el de su pareja.
"Tratamos de hacer vida normal dentro de lo posible porque hemos tenido que abandonar nuestra casa", narran. Lo hicieron por carretera y llevando en el coche unas pocas pertenencias, mascota incluida. Por el momento confía en que su posición actual sea segura y mantendrán el contacto con las autoridades en el caso de que el conflicto "escale" y sea necesaria una evacuación.
