Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránTráficoFPPrecio gasolinaCheryTaxiMIRSilvia AbrilBarcelonaBaliza V16Florentino Pérez
instagramlinkedin

Una alicantina atrapada en Catar con su bebé de tres meses por el conflicto de Irán

María Adán, pareja del futbolista Raúl de Tomás, no puede salir del país por el cierre del espacio aéreo

Los restos de un misil balístico caen en una zona residencial de Doha, Qatar

Los restos de un misil balístico caen en una zona residencial de Doha, Qatar / PI STUDIO

Miguel Vilaplana

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La alicantina María Adán, pareja del futbolista del Rayo Vallecano Raúl de Tomás, se encuentra atrapada en Catar con su bebé de tres meses debido al cierre del espacio aéreo decretado como consecuencia del conflicto bélico generado en Irán y los países limítrofes.

El ataque de EE UU e Israel a Irán no ha tenido solo consecuencias directas sobre el país objeto de los bombardeos, sino que también ha repercutido sobre Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Catar, hacia donde se han dirigido las represalias del régimen iraní debido a que cuentan con bases norteamericanas.

El aeropuero de Catar, con los cuelos cancelados.

El aeropuero de Catar, con los cuelos cancelados. / SOHAIL SHAHZAD

Pues bien, esta escalada de la confrontación ha propiciado que numerosos ciudadanos extranjeros hayan quedado atrapados sin poder salir de estos países, como es el caso de la alicantina María Adán, residente en Doha, capital catarí.

Según ha explicado a este diario, su pareja, el futbolista Raúl de Tomás, perteneciente al Rayo Vallecano, está cedido al conjunto catarí del Al Wakrah, y justo antes de que estallara el conflicto bélico, se trasladó a España. "Mi marido se fue solo por un día, y nos ha cogido todo esto a mí y a mi bebé de solo tres meses en Catar, que ahora no podemos salir", lamenta María.

Embajada

El problema, añade, es que como consecuencia de los ataques se ha cerrado el espacio aéreo, y ahora es imposible abandonar el país. "Estamos en un hotel solos, y el problema es que la Embajada de España no nos da soluciones. Solo nos dicen que nos quedemos en casa a la espera de ver cómo evolucionan los acontecimientos", explica.

Noticias relacionadas

La situación, reconoce, es angustiosa. "Estamos en contacto con la comunidad de españoles que reside aquí, pero la preocupación es grande, porque ahora mismo está todo bloqueado y no sabemos qué va a pasar", enfatiza.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Eclipse lunar y luna de sangre 2026, los dos fenómenos astronómicos que llegan este 3 de marzo
  2. Presentarse a oposiciones pasados los 50: 'No quiero volver a ser despedida de un trabajo basura
  3. Evacuado un tren con 50 pasajeros tras quedar parado entre Portbou y Figueres
  4. La presencia de fósforo se enquista en el embalse del Foix y obliga a acelerar el plan de mejora
  5. Elena Bianca Ciobanu, la nota más alta del MIR en España: 'Tengo 41 años y he llegado hasta aquí con mucho esfuerzo
  6. Catalunya activa avisos por viento y temporal marítimo ante el paso de la borrasca Regina
  7. Luna llena marzo: todo lo que debes saber del próximo espectáculo en el cielo
  8. España busca a 30 'astronautas junior' que quieran vivir un día en microgravedad y ser 'embajadores del espacio' durante un año

Los Mossos recurrirán a las redes sociales para detectar emergencias en tiempo real: "Son una puerta abierta a lo que ocurre"

Los Mossos recurrirán a las redes sociales para detectar emergencias en tiempo real: "Son una puerta abierta a lo que ocurre"

Aumenta un 9% las asistencias del turno de oficio a víctimas de violencia de género y machista en Barcelona

Aumenta un 9% las asistencias del turno de oficio a víctimas de violencia de género y machista en Barcelona

La preinscripción escolar en Catalunya empieza este miércoles: estas son las fechas clave

La preinscripción escolar en Catalunya empieza este miércoles: estas son las fechas clave

Hasta un 10% de la obesidad infantil tiene una base genética: "Fármacos como el Ozempic deberían estar financiados para los niños"

Hasta un 10% de la obesidad infantil tiene una base genética: "Fármacos como el Ozempic deberían estar financiados para los niños"

El aumento de CO₂ en la atmósfera altera la química de la sangre y podría dañar la salud

El aumento de CO₂ en la atmósfera altera la química de la sangre y podría dañar la salud

El Congreso apoya ampliar 10 años el plazo de prescripción de los delitos de pederastia

El Congreso apoya ampliar 10 años el plazo de prescripción de los delitos de pederastia

Vehículos eléctricos y cambio climático: ¿Las altas temperaturas dañan las baterías?

Vehículos eléctricos y cambio climático: ¿Las altas temperaturas dañan las baterías?

Rescatan a una mujer secuestrada en su propia casa en Zamora y detienen a su marido

Rescatan a una mujer secuestrada en su propia casa en Zamora y detienen a su marido