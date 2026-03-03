Una alicantina atrapada en Catar con su bebé de tres meses por el conflicto de Irán

La alicantina María Adán, pareja del futbolista del Rayo Vallecano Raúl de Tomás, se encuentra atrapada en Catar con su bebé de tres meses debido al cierre del espacio aéreo decretado como consecuencia del conflicto bélico generado en Irán y los países limítrofes.

El ataque de EE UU e Israel a Irán no ha tenido solo consecuencias directas sobre el país objeto de los bombardeos, sino que también ha repercutido sobre Baréin, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Catar, hacia donde se han dirigido las represalias del régimen iraní debido a que cuentan con bases norteamericanas.

El aeropuero de Catar, con los cuelos cancelados. / SOHAIL SHAHZAD

Pues bien, esta escalada de la confrontación ha propiciado que numerosos ciudadanos extranjeros hayan quedado atrapados sin poder salir de estos países, como es el caso de la alicantina María Adán, residente en Doha, capital catarí.

Según ha explicado a este diario, su pareja, el futbolista Raúl de Tomás, perteneciente al Rayo Vallecano, está cedido al conjunto catarí del Al Wakrah, y justo antes de que estallara el conflicto bélico, se trasladó a España. "Mi marido se fue solo por un día, y nos ha cogido todo esto a mí y a mi bebé de solo tres meses en Catar, que ahora no podemos salir", lamenta María.

Embajada

El problema, añade, es que como consecuencia de los ataques se ha cerrado el espacio aéreo, y ahora es imposible abandonar el país. "Estamos en un hotel solos, y el problema es que la Embajada de España no nos da soluciones. Solo nos dicen que nos quedemos en casa a la espera de ver cómo evolucionan los acontecimientos", explica.

La situación, reconoce, es angustiosa. "Estamos en contacto con la comunidad de españoles que reside aquí, pero la preocupación es grande, porque ahora mismo está todo bloqueado y no sabemos qué va a pasar", enfatiza.